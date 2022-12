Este año, el actor Brendan Fraser volvió a la escena mediática por su papel en la película "The Whale". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Bennett Raglin

Un hecho marcó la vida del actor Brendan Fraser, quien alcanzó fama mundial por su papel en la saga de "La momia". Ocurrió en 2003, cuando el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), Philip Berk, habría agredido sexualmente, según denunció el intérprete en 2018.

Con su retorno a la marquesina cinematográfica por su rol en "The Whale", Fraser conversó este lunes con el programa CBS Morning y reflexionó sobre cómo aquella experiencia lo afectó de cara al futuro. Según la estrella de Hollywood, este incidente le "arruinó todo". "Porque existe un sistema que se trata de poder", explicó.

"Y había seguido las reglas hasta ese momento. Y sentí que, está bien, ahora de repente me violaron. Y ha ido demasiado lejos. Y ya no toleraré esto", añadió quien protagonizara "George de la selva". De acuerdo con su testimonio, el presunto acoso le "causó una angustia emocional". "Me estaba causando una angustia personal", subrayó.

¿Cuál fue la razón que llevó a Brendan Fraser a confesar este episodio? "Hablé porque vi a muchos de mis amigos y colegas que, en ese momento, emergían valientemente para decir su verdad al poder. Y yo también tenía algo que decir", manifestó.



Brendan Fraser descartó asistir a los Globos de Oro

En noviembre pasado, Brendan Fraser aseguró que no asistirá a la ceremonia de los Globos de Oro de Hollywood el próximo año si es nominado, debido a la agresión sexual que sufrió a manos de su expresidente Philip Berk.

La estrella, uno de los actores más populares a finales de los 90, podría ser nominado a los mismos por su papel en "The Whale", que significó su regreso a la gran pantalla.

En 2018, animado por el movimiento "Me Too", Fraser detalló en un artículo cómo Perk, dos años antes de convertirse en presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los premios, se le acercó en el hotel y con su mano izquierda primero le agarró de una de sus nalgas y, posteriormente, empleó uno de sus dedos para tocarle la zona entre los testículos y el ano.

El propio Berk contó el incidente en sus memorias "With Signs and Wonders", pero en esas páginas indicó que aquello fue simplemente una broma. El incidente, contó Brendan Fraser, le afectó profundamente, haciéndolo "retroceder" y sentirse solitario.

Por ello, contó en una entrevista en la revista GQ, si fuera invitado a los premios no iría: "No, no participaré (...) por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crio a un hipócrita", apuntó.



