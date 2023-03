Brendan Fraser recibiendo el Oscar a mejor actor por su trabajo en 'The Whale'. | Fuente: AFP

Brendan Fraser ganó la estatuilla dorada a mejor actor en los Oscar 2023 y para continuar con la celebración, decidió acudir a un club nocturno de Los Ángeles, acompañado de uno de sus hijos a quien animó subir al escenario para tocar con la agrupación que estaba presentándose.

Algo que caracteriza al protagonista de 'The Whale', es que, a pesar de ser una estrella de Hollywood, siempre ha tratado de llevar una vida normal; y esta vez no fue la excepción, el intérprete no ha tenido problemas de convivencia con las personas que también se encontraban en el lugar, tal como muestran las imágenes que publica el sitio TMZ.

Fraser fue captado a lado de Leland, su hijo menor, en el 'Whisky a Go Go', conocido como "el epicentro de la vida nocturna de Hollywood", en el que pasaron un buen rato entre tragos y música. En el club se presentó una banda de rock que interpretaba covers ochenteros.

El ambiente era tan bueno que Leland se animó a unirse a los músicos, demostrando su talento musical. Él realizó un solo de guitarra que dejó sorprendida a la audiencia y, por supuesto, Brendan Fraser, quien capturó el momento en un video.

Aunque Fraser estaba disfrutando el momento, eso no fue impedimento para retratarse con las personas que se acercaron a él para pedirle una fotografía. Antes de culminar la noche, el actor dejó plasmado su autógrafo en una de las paredes del club.

Brendan Fraser y su Oscar por 'The Whale'

Brendan Fraser se llevó la estatuilla dorada a mejor actor en los Oscar 2023 por su papel en 'The Whale'. Basada en la homónima obra teatral de Samuel D. Hunter, se cuenta la historia de 'Charlie', un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor.

En su discurso como ganador, Brendan Fraser no pudo evitar conmoverse al subir al escenario y recibir su premio: "Así se ve el multiverso. Por Dios, le agradezco a la Academia por este honor y al estudio por hacer una película atrevida. Estoy agradecido con Darren por arrastrarme a hacer 'The Whale'", dijo en agradecimiento al director de la cinta.

Asimismo, se refirió a Austin Butler y sus demás compañeros nominados: "Caballeros, sus corazones de tamaño ballena nos permite ver dentro de sus almas como nadie más lo puede hacer, es un honor ser nombrado junto a ustedes en esta categoría. Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar en la profundidad", agregó visiblemente emocionado. "Quiero dar las gracias por este reconocimiento porque pudo ser posible por el elenco. A mis hijos y mi esposa que me guian. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, estoy muy agradecido", finalizó.

