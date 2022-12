Britney y Jamie Lynn Spears han estado distanciadas desde la pelea por la tutela del cantante. | Fuente: Twitter

Britney Spears estuvo de cumpleaños el 2 de diciembre y compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, una de sus publicaciones sorprendió a sus seguidores, ya que optó por publicar una foto de su hermana Jamie Lynn.

"Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti. ¡Felicitaciones por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa! No estás sola… si alguien sabe lo que se siente… lo entiendo. ¡Mi hermanita! ¡Te amo!", se lee en el mensaje.

Como se recuerda, Jamie Lynn Spears publicó un libro autobiográfico donde habla de su hermana. Por ello, Britney envió una carta notarial donde aseguró que tomará medidas legales si Jamie Lynn no deja de utilizar su imagen y de hablar de ella para promocionar su obra. “Tras haber estado durante trece años bajo una tutela que la despojó de sus derechos civiles y sus libertades fundamentales, Britney Spears no volverá a dejar que su padre u otra persona abusen de ella”, se lee en el comunicado.

“Britney fue el sostén de la familia y también los apoyó. Airear quejas inventadas o falsas no está bien, especialmente si están destinadas a vender libros. Es también potencialmente ilegal o difamatorio. Si no lo haces o la difamas, Britney se verá forzada a considerar y tomar las acciones legales que considere apropiadas”, finalizó.

Después de 13 años, la custodia que restringía su vida personal, sus finanzas y su carrera quedó disuelta, dos meses después de que su padre, Jamie Spears, fuera apartado como su tutor. “La custodia de la persona y fortuna de Britney Jean Spears ya no es necesaria”, afirmó la jueza Brenda Penny este viernes al dar su conclusión.

Britney Spears publicará sus memorias

Britney Spears llegó a un acuerdo por el que recibirá 15 millones de dólares por escribir un libro de memorias, en el que revelará detalles de su carrera musical y de su contenciosa relación con su familia, que incluye la tutela legal de 13 años con la que su padre tenía el poder de controlar todos los aspectos de su vida.

Según el medio Page Six, Spears, de 40 años, alcanzó el acuerdo con la editorial Simon & Schuster después de una "guerra" de ofertas entre varias compañías que querían hacerse con el previsiblemente lucrativo acuerdo.

El diario, que cita a una fuente cercana al contrato firmado entre la popular cantante estadounidense y la editorial, afirma que se trata de "uno de los mayores acuerdos firmados jamás" por un libro, aunque por detrás de algunas de las figuras políticas más importantes de la historia reciente del país.

El contrato firmado por la biografía de Britney Spears se produce poco después de que su hermana, Jamie Lynn, con la que ha protagonizado sonados enfrentamientos en redes sociales, publicara en enero "Things I Should Have Said" (Las cosas que debí decir).

La responsable de "Toxic" criticó duramente ese libro en redes sociales: "¡Ojalá te sometieras a un detector de mentiras para que las masas pudieran ver que mientes descaradamente!", escribió Spears en su cuenta de Instagram, en la que acusó a su hermana de estar "haciendo dinero" gracias a ella y la describió como "escoria".

