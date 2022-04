Britney Spears se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. | Fuente: Instagram / Britney Spears

Con su libertad financiera devuelta, Britney Spears sumó hace poco otra buena noticia en su vida: está embarazada de su tercer bebé, como fruto de su relación con su prometido Sam Asghari. Sin embargo, recién confesó en redes sociales su temor de dar a luz al nuevo integrante de su familia.

Desde su cuenta de Instagram, la estrella pop compartió un mensaje que después eliminó, aunque sus miedos ya habían quedado expuestos para sus más de 40 millones de seguidores. En la leyenda de la foto de la cantante embarazada, ella señaló el daño que le hizo la sobreexposición de su caso.

Britney Spears empezó su mensaje recordando el nacimiento de su hijo mayor Sean Preston, que concibió con su exesposo Kevin Federline. Para ella, era "un momento" de su vida en el que si alguien mencionaba que la encerraría, sus guardaespaldas lo pondría contra el suelo.

La confesión de Britney Spears

Frente a esa situación de estar demasiado expuesta a la esfera mediática, además de la tutela contra la que debió luchar a lo largo de años, Britney Spears confesó que durante su tercer embarazo ha sentido un temor. "Tengo miedo de tener un bebé en este mundo".

"Especialmente en Estados Unidos, donde hicieron cuatro documentales sin mi participación y en los que contaban mi historia", agregó.

Para la cantante de "...Baby One More Time", dichos materiales ayudaron a que ella pudiera recuperar su libertad financiera luego de quedar bajo la tutela de su padre durante años; sin embargo su sufrimiento recibió demasiada cobertura y su testimonio nunca se tomó en cuenta.

"¡Creo que nunca he visto tantos documentales sobre alguien a menos que esté muerto! Quiero decir, ¿eso estaba permitido?", indicó.

Britney Spears se sinceró con un mensaje en Instagram que luego eliminó. | Fuente: Instagram / Britney Spears

Britney Spears: así anunció su segundo embarazo

Britney Spears anunció que está esperando su primer hijo con su novio Sam Asghari. Tras cinco años de relación, la cantante reveló que será su tercer bebé y así lo comunicó mediante su cuenta de Instagram:

"Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice una prueba de embarazo y.… bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!", escribió la artista que cumplirá 41 años en diciembre.

El primer bebé de Britney Spears y Sam Asghari tendrá dos hermanos que son frutos del matrimonio con Kevin Federline de quien se separó en el 2007. "Me vuelve loca porque son tan altos y vaya que todavía están creciendo. Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días", escribió al saber que sus hijos serán hermanos mayores.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 12 ¿Es BETTER CALL SAUL mejor que BREAKING BAD?

En este episodio no vas a tener una simple reseña de la serie protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seahorn. Por el contrario, intentamos buscar la respuesta a una pregunta que seguro también ronda tu cabeza: ¿la precuela de "Breaking Bad" ha superado a la serie original? Renato y Diego conversan previo al estreno de la estupenda serie de AMC.