Britney Spears se enfrentó en juicio contra su padre y tutor legal, Jamie Spears, para obtener la libertad de controlar su propia vida. | Fuente: AFP | Fotógrafo: VALERIE MACON

El pasado 29 de septiembre, la Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) suspendió al padre de Britney Spears, Jamie Spears, de la tutela legal de la cantante, después de 13 años en los que ejerció este cargo. Entre audiencias, un cambio de abogado, su compromiso y el movimiento activista “Free Britney”, el juicio culminó con la –próxima– libertad de la Princesa del pop.

James Spears obtiene la tutela de Britney Spears

A los 27 años, la artista estadounidense empezó a sufrir colapsos nerviosos que evidenciaban la afectación de su salud mental ante la presión de la fama y el acoso constante de la prensa. Informes médicos, que avalaban la tutela, señalaron que había intentado suicidarse y fue trasladada a un hospital psiquiátrico para continuar con un tratamiento.

En febrero de 2008, James Parnell Spears pasó a controlar las finanzas de su hija como su agente, gerente y tutor legal. “Mi padre me salvó la vida. Probablemente no estaría aquí si no fuera por él”, había declarado Britney Spears en septiembre de ese mismo año cuando aún estaba en recuperación.

Además de los aspectos económicos, su progenitor se encargaba de la gestión de patrimonios junto a la firma Bessemer Trust, empresa que renunció a la tutela tras hacerse públicas las declaraciones de Britney durante el juicio en las que aseguraba que su Jamie controlaba su vida y había sido “abusivo”.

La lucha de Britney Spears por ganar su independencia inició en agosto del año pasado. | Fuente: AFP

Britney Spears, Free Britney y el juicio por la tutela legal

La lucha de Britney Spears por ganar su independencia inició en agosto de 2020 para evitar que Jamie Spears continuara manejando sus finanzas. De esta manera, solicitó a la corte que su padre dejara de ser su tutor legal, y esta misma fue denegada en julio de este año y la batalla legal se prolongó por unos meses más.

En las redes sociales el movimiento activista “Free Britney” comenzó a tomar fuerza mediante hashtags, tuits y publicaciones en distintas plataformas. En las afueras de las audiencias de Britney Spears, muchos de estos fans se presentaron con pancartas para demostrar su apoyo y cariño.

Meses más tarde, en noviembre, se acordó que la tutela permanecería vigente. En julio de 2021, la historia fue la misma. Sin embargo, el juicio tomó un nuevo rumbo cuando la jueza Brenda Penny garantizó que la intérprete de “Toxic” pueda contratar un nuevo abogado –que ella misma elija y no su padre– para continuar el proceso.

“Estoy aquí para deshacerme de mi papá y acusarlo por abuso de tutela”, argumentó entre lágrimas en su testimonio presencial en la corte de Los Angeles, Estados Unidos, para pedir que se apruebe su solicitud para contratar un nuevo abogado. “Quiero presentar cargos por abuso en esta tutela hoy… todo sobre eso”.

Es así que Mathew Rosengart se encargó de la defensa de Britney Spears desde mediados del pasado julio y fue la persona clave para llevarla a la victoria. En el marco del juicio, declaró que no se presentaría en ningún escenario mientras Jamie Spears continuara ejerciendo el cargo de su tutor legal.

Cabe destacar que, otros eventos también rodearon la vida de la multipremiada cantante mientras seguía adelante con la disputa: la acusación de una trabajadora doméstica –quien finalmente retiró los cargos–, el anuncio de su compromiso con Sam Asghari y la revelación de que su padre utilizaba un sistema de vigilancia para espiar sus conversaciones.

Este último reporte correspondía a una investigación del diario New York Times en un documental centrado en la vida de Britney Spears titulado “Controlling Britney Spears” (Controlando a Britney Spears). Vale recordar que, un día antes de su audiencia, Netflix lanzó el documental “Britney vs. Spears”, otra producción que recopilaba su experiencia bajo la tutela de su progenitor.

Activistas de "Free Britney" celebraron la victoria de la cantante en el juicio contra su padre. | Fuente: AFP

El padre de Britney Spears deja de ser su tutor legal

La Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) suspendió el pasado miércoles 29 de septiembre al padre de Britney Spears como su tutor legal, un cargo que había ejercido durante más de 13 años.

La decisión de la jueza Brenda Penny supone una victoria para la cantante, quien el pasado junio se pronunció por primera vez en contra de su progenitor, aunque la tutela se mantendrá a cargo de un funcionario del estado de California con carácter temporal.

Después del escándalo mediático que acarreó la declaración de la artista, Jamie Spears cambió de parecer y pidió terminar la cuestionada tutela, algo que el abogado de Britney Spears quería posponer para tomar el control de la misma e investigar sus posibles abusos.

(Con información de EFE)

