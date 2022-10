Britney Jean Spears es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. | Fuente: Instagram

Tras haberle puesto fin a la tutela de su padre, Britney Spears continúa manteniéndose alejada de la mayoría de los miembros de su familia. A pesar de que su madre, Lynne, ha tratado de retomar contacto con ella y haberle pedido disculpas públicas en redes sociales, la artista no quiere saber nada de ella.

Un reciente post de la artista dejó entrever la mala relación que tiene con su progenitora, de quien no aceptó su perdón. "Mamá, ¡toma tu disculpa y vete a la mier**! Y a todos esos doctores que quisieron hacerle mal a mi mente. ¡Rezo para que todos ardan en el infierno!", se leyó en su mensaje, sin embargo, lo eliminó a los pocos minutos.

Luego de ello, Britney Spears, compartió un extenso comunicado en referencia a la nula relación con su familia: "¡Mi familia hasta el día de hoy honestamente no tiene conciencia alguna y en su mente realmente creen que no han hecho nada malo en absoluto! Podrían al menos asumir la responsabilidad de sus acciones y reconocer que me han hecho daño".

En el texto también pide que, si se van a disculpar, sea de corazón, no de la boca para afuera; no obstante, asegura que será difícil porque “es algo que nunca voy a superar”.

"Mi vida no es de ninguna manera perfecta. La mayoría de las noches lloro hasta dormirme. Soy insegura como el infierno. No sé cómo tener una buena postura a menos que esté frente a la cámara y necesito ir a una escuela solo para que me enseñen a caminar. Sé que dices 'pero eres un artista'. ¡Bueno, eso es todo! Es un acto en el escenario. En la vida real, no tengo ni idea y estoy trabajando en eso".

Britney Spears publicará sus memorias

Britney Spears llegó a un acuerdo por el que recibirá 15 millones de dólares por escribir un libro de memorias, en el que revelará detalles de su carrera musical y de su contenciosa relación con su familia, que incluye la tutela legal de 13 años con la que su padre tenía el poder de controlar todos los aspectos de su vida.

Según el medio Page Six, Spears, de 40 años, alcanzó el acuerdo con la editorial Simon & Schuster después de una "guerra" de ofertas entre varias compañías que querían hacerse con el previsiblemente lucrativo acuerdo.

El diario, que cita a una fuente cercana al contrato firmado entre la popular cantante estadounidense y la editorial, afirma que se trata de "uno de los mayores acuerdos firmados jamás" por un libro, aunque por detrás de algunas de las figuras políticas más importantes de la historia reciente del país.

El contrato firmado por la biografía de Britney Spears se produce poco después de que su hermana, Jamie Lynn, con la que ha protagonizado sonados enfrentamientos en redes sociales, publicara en enero "Things I Should Have Said" (Las cosas que debí decir).

La responsable de "Toxic" criticó duramente ese libro en redes sociales: "¡Ojalá te sometieras a un detector de mentiras para que las masas pudieran ver que mientes descaradamente!", escribió Spears en su cuenta de Instagram, en la que acusó a su hermana de estar "haciendo dinero" gracias a ella y la describió como "escoria".

