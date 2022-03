¿Cómo fue la vida de Bryan Cranston? | Fuente: Instagram Bryan Cranston

Bryan Cranston es un artista de talla mundial, reconocido por haber dado vida a Walter White en la serie “Breaking Bad”. El actor ha recorrido un camino largo y duro antes de obtener la fama y reconocimiento que hoy posee.

Hoy 7 de marzo, Bryan Cranston cumple 66 años y en un homenaje a su carrera recordemos cómo era la vida del actor antes llegar al éxito con su interpretación en “Breaking Bad”, serie que relata la historia de un profesor de ciencia que se vuelve un narcotraficante de metanfetaminas.

¿Cómo fue su infancia?

Bryan Lee Cranston nació el 7 de marzo de 1956, su padre fue el exboxeador y también actor Joe Cranston y su madre, la actriz Audrey Peggy Sell. Las carreras artísticas de los padres del actor no tuvieron éxito, situación que llevó a problemas familiares. Su padre lo abandono a los 11 años y la familia Cranston perdió su casa debido a deudas de hipoteca.

Tras esto, su madre no podía resistir el dolor y se empezó a desmoronar. “Mi padre eligió no estar con nosotros, vernos y ser padre. Mi madre eligió convertirse en alcohólica y ahogar sus penas, tristeza y resentimiento. Ella era como un fantasma de sí misma. Y nadie jamás explicó por qué él se fue. Fue mucho peor que si hubieran muerto en un accidente, porque estaba ahí, pero no le importaba cómo estábamos mis hermanos y yo. Fueron fantásticos por diez años y luego todo se fue”, relató el actor para Sunday Times.

Al no poder estar a cargo de su madre, Bryan Cranston y su hermano mayor Kyle fueron enviados a la granja de sus abuelos. En palabras del actor: “Estaba herida por el abandono de su esposo a quien amaba. Entonces, ella se volvió cada vez menos confiable como guía”.

Bryan Cranston tuvo que empezar a trabajar para pagar sus deudas, efectuó distintos oficios y trabajó como granjero, estibador, pintor de brocha gorda, repartidor de periódicos, entre otros.

Sus inicios en la actuación

Se graduó como el primero de su clase a los 16 años y decidió estudiar en la universidad para trabajar en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Uniéndose junto a su hermano a la organización Police Explorer que le permitió vivista ar lugares como Japón y Hawái. En una entrevista a Route Magazine, el actor menciona lo siguiente: “Como éramos niños pobres que crecimos en un suburbio de Los Ángeles, pensé que era la única forma en que iba a tener la oportunidad de viajar. Así que no era que estuviera interesado en el trabajo de la policía, estaba interesado en salir y explorar -comentó-. Sabía que las respuestas estaban en alguna parte. No estaban en mi cuadra o en el camino desde mi casa hasta mi escuela secundaria”.

Mientras cursaba su segundo año universitario, Bryan Cranston descubrió su amor por la actuación: “Tomé una clase de actuación y me di cuenta de que las chicas eran mucho más bonitas. Me di cuenta de que era ambivalente hacia mis planes futuros y no sabía qué hacer“, confeso el actor. Ante esto, el actor se decidió a seguir la actuación viajando con su hermano a California, ya que era lo buscado, a pesar que atravesó momentos dificiles durmiendo en refugios: “Me dedicaré a algo que ame y seré bueno en ello, en lugar de hacer algo para lo que soy bueno, pero no amo”.

Comenzó siendo actor publicitario para marcas como Lay’s, Excedrin, Honda Accord y Coffe-Mate. Después participó en “One Life to Live”, pero, su fama llego con su interpretación como el padre de Malcom en la serie “Malcolm in the Middle”. También, obtuvo el papel protagónico en la recordada comedia dirigida por Neil Burger, “The Upside”. Asimismo, participó en producciones la tercera adaptación de "The Intouchables", "Telegu" e "Inseparables", película argentina.

Finalmente, su éxito a nivel internacional llego con “Breaking Bad” en el 2008, serie que cuenta con cinco temporadas. Actualmente, el actor cuenta con 14 premios, muchos de ellos por la famosa serie. Entre ellos, se encuentran los premios Primetime Emmy como mejor actor principal en el 2008, 2009, 2010 y 2014.

Reencuentro con su padre

Después de más o menos 11 años del abandono, el actor volvió a ver su padre. “Estaba muy contento y sintió una tremenda culpa y tristeza por sus acciones. Se abrió un poquito, no mucho, y recogí lo que pude de su silencio. Había demasiado abismo entre nosotros, pero lo acepté y en cierto punto lo perdoné. Me di cuenta de que era falible, como cualquier ser humano”, menciono el intérprete acerca del reencuentro con su padre cuando tenía 22 años.

Su padre murió en el año 2014, pudo verlo protagonizar sus éxitos como “The Middle” y ”Breaking Bad”, su madre no corrió con la misma suerte y murió en 2004 debido al Alzheimer.

Su libro “A life in parts”

Bryan Craston publico su libro “A life in parts” en el 2016, donde relata su pasado sombrío, como lo es la tóxica relación que tuvo con su exnovia, que en el libro se llama Ava, también cuenta como fue su primera experiencia sexual. El libro también cuenta los momentos felices del actor como lo fue la pedida de mano de su actual esposa.







