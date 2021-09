BTS: Suga se sincera sobre su batalla contra la depresión. | Fuente: Instagram

Suga, también conocido como Agust D, forma parte de la famosa banda BTS. Debido al éxito que ha tenido la agrupación de K-pop, la revista Rolling Stone se animó a entrevistar al rapero quien sorprendió al confesar que sufrió de depresión y la falta de apoyo de sus padres.

El artista de 28 años es muy reconocido por las fanáticas ya que ha escrito canciones para la banda y tiene experiencia en ello, sin embargo, hubo un momento en el que se alejó de los reflectores.

Suga estuvo en tratamiento psiquiátrico donde le ayudaron a salir adelante por lo que ahora puede contar su historia.

“Creo que, para cualquiera, estas emociones no son algo que debe ocultarse. Deben ser discutidos y expresados. Cualesquiera que sean las emociones que pueda estar sintiendo, siempre estoy listo para expresarlas ahora”, comentó en la revista.

Suga y la depresión

En la canción “First Love” que es una canción en solitario de BTS, Suga cuenta que sus padres no estuvieron de acuerdo en que se dedicara a la música, mucho menos al rap.

“Son una generación diferente a mí, y nunca escucharon rap; no era parte de la música que escuchaban. Así que es natural que estuvieran en contra de lo que estaba haciendo. Y, por supuesto, ser músico también es una profesión muy inestable. Así que puedo entender perfectamente por qué mis padres estaban en contra de lo que estaba haciendo. Pero creo que eso me motivó o me ayudó a trabajar más duro porque había algo que ahora tenía que demostrar... Tuve que demostrarles a mis padres que era posible. Así que me impulsó y me motivó a trabajar aún más duro”, contó.

A pesar de ello, Suga insistió en la industria y actualmente forma parte de BTS, una de las bandas más famosas de K-pop en el mundo.

