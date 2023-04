Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su relación sentimental en el 2021 tras dos años juntos. | Fuente: Twitter

El Festival Coachella 2023 sorprendió a más de uno y no solo por los artistas que pisaron el escenario, sino por las estrellas que asistieron como público y entre ellos se encuentra Camila Cabello y Shawn Mendes.

La pareja que anunció su ruptura en el 2021, continúan siendo amigos y, lejos de haber resentimiento, disfrutaron del concierto. Sin embargo, todo parecía una simple amistad, pero las fotos compartidas en redes sociales aumentaron los rumores de una posible reconciliación, ya que fueron captados besándose.

Esta no es la primera vez que son vistos juntos, pues, a inicios de 2022, Camila Cabello y Shawn Mendes sacaron a pasear a Tarzán, su Golden retriever.

Hasta el momento, ni uno de los dos ha salido a confirmar o negar que retomaron su relación, pero las imágenes valen más que mil palabras.

Camila Cabello y Shawn Mendes anoche en Coachella, besándose pic.twitter.com/sRe3Zfg8yL — Indie 505 (@Indie5051) April 15, 2023

¿Por qué Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su relación?

En noviembre de 2021, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura a través de sus redes sociales. En su comunicado, ambos señalaron que seguirían siendo amigos, pero no ofrecieron detalles de su separación.

Sin embargo, la cantante reveló esta semana la verdadera razón por la que su relación sentimental con el artista canadiense se terminó. En entrevista con el podcast "Apple Music 1's New Music Daily" del periodista Zane Lowe, Cabello afirmó que fue por un tema de "prioridades".

"Mis prioridades han variado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida. Y lo mismo ha ocurrido con esos años que estuvimos juntos. Mi objetivo ahora era simplemente: ¿cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana y feliz? Hice mucha terapia, y mis metas han cambiado", señaló Camila Cabello.

Luego añadió: "E incluso ahora, mientras estoy de promoción, si no me estoy divirtiendo, ¿cuál es el maldito punto? Creo que a medida que me hago mayor, lo que deseo en primer lugar varía. Y siento que así fue para los dos. Debido a que ambos comenzamos muy jóvenes también, estamos aprendiendo a cómo ser adultos saludables".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!