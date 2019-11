Camilo Sesto: Preocupación por el estado de salud de 'Camilin' y sus "noches de desenfreno" en Madrid | Fuente: Instagram

Hace tres meses, el ídolo español Camilo Sesto falleció. Con su muerte, su hijo Camilín regresó a España para el sepelio y la lectura del testamento. Tras esto, Camilo Blanes Jr. decidió quedarse en España para relanzar su carrera musical y hacerse cargo del cobro de las regalías por la producción musical de su padre.

Sin embargo, la preocupación llegó a su madre, Lourdes Ornelas, luego de que el primogénito de Camilo Sesto fue visto "deambulando por las calles en un estado lamentable". En conversación con la revista "Corazón", la madre del hijo del cantante español confesó que teme por la salud de su hijo por su exposición a los excesos y "sus noches descontroladas".

"Mi hijo tiene un problema. Está enfermo y necesita ayuda. Se está jugando la vida. Estoy desesperada. Voy a luchar por sacarlo de este problema cueste lo que cueste. Hace años lo llevé para que lo trataran y estuvo ingresado en una clínica, pero lamentablemente no pudieron hacer mucho. Mi hijo tiene un problema", contó.



HEREDERO UNIVERSAL

El único hijo de Camilo Sesto se convirtió en el heredero universal de la fortuna del cantante español. Como se tenía previsto, las abogadas y representantes legales de 'Camilin' llegaron a la notaría Benito Martín Ortega de Torrelodones para la lectura del testamento.

De acuerdo con los medios españoles, Camilo Blanes Jr. recibiría 400 mil euroes anuales solo por regalías. La revista Semana aloriza la fortuna de Camilo Sesto en más de 40 millones de euros entre dinero en efectivo, fondos de inversión, viviendas y una casa de Torrelodones.

José Muro, representante y abogado de Camilo Blanes Jr., contó a Vanitatis que este "se encuentra más tranquilo y mucho mejor emocionalmente".

Además, Muro contó que Camilin no tenía dinero para ir al velorio de su padre. "No tenía dinero para comprar el billete de avión. Yo tengo amistad con Lourdes Ornelas y por eso lo pagué yo. No hay nada más. Camilo no va a hacer ninguna entrevista exclusiva ni de ningún tipo. No tenía necesidad de acercarse al notario y por eso lo han hecho las abogadas", contó.

Por su parte, Eduardo Gervós, representante de Camilo Sesto, descartó que padre e hijo no se hablaran. "Lo que sucedía es que, con 36 años, el padre consideraba que ya tenía edad para ser independiente, pero durante años hacía las transferencias para su manutención. Y cuando quiso cantar también lo ayudó", explicó.