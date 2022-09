Carlos III y el príncipe William saludaron a peruanas que llevaron un oso Paddington a las exequias de Isabel II | Fuente: YouTube / The Telegraph

El rey Carlos III y su primogénito, el príncipe William de Gales, acudieron este sábado a dos puntos de Londres para saludar y departir con miles de personas que aguardan su turno en la extensa cola para dar el último adiós a la reina Isabel II.

Tanto el monarca de 73 años, como el heredero al trono, de 40, conversaron pausadamente y dieron la mano a numerosas personas que guardaban fila en la ribera sur del río Támesis.

Entre la multitud, se encontraba una ciudadana peruana que viajó hasta Londres llevando un oso Paddington, el personaje de origen peruano con gran popularidad en la literatura infantil del Reino Unido.

"Soy de Perú. Lo trajimos [a Paddington] desde Perú para verlo”, dijo la mujer emocionada dirigiéndose al monarca, quien luego de escucharla, respondió haciendo referencia al dulce preferido del personaje: "Nos encanta la mermelada".

La peruana también llegó a estrechar la mano del príncipe William, quien luego de agradecer la presencia de la mujer, quedó conmovido por el oso de peluche: “¿Se lo van a llevar de vuelta con ustedes?”, preguntó el heredero del trono.

Más personas llegan a las exequias de Isabel II

Las autoridades advirtieron a primera hora de este sábado que el trayecto desde el parque de Southwark, donde empieza la fila, hasta el palacio de Westminster, donde yacen desde el miércoles los restos de Isabel II, se podía alargar hasta 24 horas.

Se estima que cuando la capilla ardiente cierre sus puertas el lunes por la mañana, antes del funeral de Estado por la que ha sido soberana británica durante siete décadas, habrán pasado frente al féretro cerca de 400.000 personas.



Durante la noche del viernes al sábado, cuando las temperaturas han bajado hasta los 7 grados centígrados, los servicios sanitarios atendieron a 275 personas entre las miles que hacían cola a la intemperie, de las cuales 39 fueron trasladadas a un hospital.

Carlos III visitó también a policías, bomberos y personal sanitario del distrito londinense de Lambeth, por el que transcurre parte de la cola, para agradecerles su labor.

