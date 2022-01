El productor musical y genio detrás de los éxitos de RBD, Carlos Lara, se pronunció sobre Sergio Mayer Mori quien confesó no gustarle la música de la banda. | Fuente: Composición

Después de las declaraciones de Sergio Mayer Mori sobre su trabajo en 'Rebelde' de Netflix, el reconocido productor musical y genio detrás de los éxitos de RBD, Carlos Lara, se pronunció sobre ello:

“No me ofende en lo más mínimo (los comentarios de Sergio Mayer Mori) y, además, celebro su honestidad. (...) Ya me tocará opinar sobre el trabajo musical del Sr. Mori a quien le deseo por lo menos, el uno por ciento del éxito que tuvo RBD”, escribió en sus redes sociales.

Como se recuerda, el hijo de Sergio Mayer y Barbara Mori afirmó que nunca había escuchado a RBD y que se sumó al proyecto de Netflix por necesidad. Este pronunciamiento viene seguido de las disculpas del actor mexicano quien se mostró arrepentido por sus declaraciones.

Luego de haberse confirmado la segunda temporada de 'Rebelde' en la plataforma, muchos fanáticos del grupo pidieron que Sergio Mayer Mori no sea considerado para la continuación.

Carlos Lara, compositor de varios de los temas de RBD, le envió un mensaje a Sergio Mayer Mori por sus declaraciones. | Fuente: Facebook | Carlos Lara

Sergio Mayer Mori y su indiferencia con 'Rebelde'

Hace unos meses, cuando se anunció la nueva versión de 'Rebelde' en Netflix, Sergio Mayer Mori dijo en un en vivo en sus historias de Instagram que no se consideraba fan de RBD ni que había escuchado sus canciones.

Si bien estas declaraciones generaron polémica, esta vez, el actor mexicano volvió a dar comentarios sobre lo que sintió al ponerse el clásico uniforme del Elite Way School.

“No sentí ninguna sensación con el uniforme puesto. Al principio estuve nervioso, pero con la ayuda de mis compañeros empecé a entrar en confianza (…), el estreno no me causó nerviosismo, más bien pena de que todo el planeta me vea actuar de la manera en que actúo”, sostuvo.

Tras la confirmación de la segunda temporada de 'Rebelde', Sergio Mayer Mori reveló que ahora está enfocado en su carrera musical. “Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, cómo se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”, concluyó.

