El guitarrista mexicano Carlos Santana se desmayó este martes en pleno concierto en un auditorio al aire libre en Michigan (EE.UU.), según indicaron varios de los asistentes en las redes sociales y la prensa local.

Santana llevaba unos 40 minutos de concierto en el auditorio Pine Knob Music Theatre de Clarkston (Michigan), al noroeste de Detroit, cuando se desmayó y tuvo que recibir atención médica en el lugar.

Aproximadamente unos veinte minutos después, el artista fue retirado del escenario en camilla, un momento que fue captado por los teléfonos de los asistentes, que lo compartieron en las redes y en ellos se pude ver a Santana saludar con la mano.

Los responsables del concierto avisaron entonces de que el resto del espectáculo quedaba cancelado y se pidió rezar por Carlos Santana a causa de "un asunto médico serio".



Santana, de 74 años, fue pionero en fusionar ritmos latinos con el género rock en la banda homónima que fundó en 1966 y, desde entonces, su figura y su música han obtenido todos los reconocimientos posibles.



Entre otros, figuran el del Salón de la Fama del Rock and Roll y el de la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, elaborada por la revista Rolling Stones.

Carlos Santana se desploma en el escenario durante un concierto en Michigan. pic.twitter.com/YQ9D29mOyR — LΞLΞL⚔️ΔPRUΞBΘ (@lelelx) July 6, 2022

Carlos Santana, un documental pendiente

El pasado mayo, Carlos Santana anunció a la revista Variety que Sony Music e Imagine Documentaries se encontraban produciendo un documental sobre su vida y trayectoria.

"La intención es tocar el corazón de las personas e inspirarlas a reconectar con su propia luz para que puedan atraer bendiciones y milagros", afirmó entonces el músico en un claro guiño a su último trabajo, "Blessings and Miracles".

El filme, se supo, repasará la trayectoria de Carlos Santana (Jalisco, México, 1947) desde sus inicios como músico callejero con 14 años hasta alcanzar el reconocimiento mundial con 10 premios Grammy y 3 Grammy Latinos.

Para ello, el artista entregó videos, fotos y diverso material de archivo al director de esta producción, Rudy Valdez, que se popularizó en 2018 con el filme "The Sentence".



Hasta ese momento, además, no había trascendido el nombre de este documental, que se encontraba ya en proceso de grabación y bajo la producción de Sara Bernstein, Justsin Wilkes y Lizz Morhaim.

"Estamos encantados de que Carlos nos haya confiado la tarea de dar vida en esta producción a su increíblemente inspiradora historia", dijo Wilkes a la mencionada publicación.

Como encargados de la producción ejecutiva se anunciaron a Brian Grazer y Ron Howard, ganadores del Oscar a mejor película con "A Beautiful Mind" en 2001.

(Con información de EFE)





