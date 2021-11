Carmen Salinas: Familia de la actriz mexicana pide que recen por su salud. | Fuente: Instagram

La familia de Carmen Salinas sigue preocupada por su salud. Tras no despertar del coma, sus seres queridos invitaron a sus fanáticos y seguidores de la actriz mexicana que oren por su salud.

“Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia”, se lee en el comunicado de prensa que publicaron en sus redes sociales.

Asimismo, resaltaron en el escrito que, en caso de que Carmen Salinas recuperara el conocimiento, no podrá realizar sus actividades que tenía programadas ya que necesitará estar en rehabilitación.

“La rehabilitación no le permitirá continuar en los proyectos que tenía porque serán a largo plazo”, sostuvieron.

Carmen Salinas está en coma

Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia el pasado 11 de noviembre en una clínica privada en la Colonia de Roma, México. Allí permanece en estado de coma y con respiración asistida, mientras recibe terapia intensiva para despertar, según informaron sus familiares a la prensa mexicana.

“Actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo”, dijo su nieta Carmen Plascencia. “Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado”, agregó sobre el estado de salud de la artista y política.

Por otro lado, su sobrino Gustavo Alfredo Briones también brindó algunos detalles: “Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, solo es el coma”.

