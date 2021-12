La actriz mexicana Carmen Salinas sigue en coma desde inicios de noviembre. | Fuente: Twitter

La actriz Carmen Salinas viene recuperándose lentamente y le da una luz de esperanza a su familia. De acuerdo con su hija María Eugenia Plascencia, la mexicana ya no tiene derrame cerebral.

“La buena noticia es que ya no tiene derrame, es una gran noticia, pero sigue delicada. Le quitan el respirador, está respirando, pero también se lo vuelven a poner para que descanse, sigue con sus movimientos”, dijo al programa ‘Hoy’.

De acuerdo con el parte médico, el cerebro de Carmen Salinas está respondiendo a los tratamientos y eso significa que el panorama de su salud va por buen camino, sin embargo, es muy pronto para dar un diagnóstico.

“Todavía no hay conciencia, la sangre es la mínima, pero no hay todavía una respuesta, o sea, no les puedo decir ya despertó, no. Todavía sigue muy dormida”, agregó.

Carmen Salinas dejó su testamento listo

La actriz mexicana Carmen Salinas está en coma desde hace dos semanas y necesita respiración asistida, luego de ser hospitalizada de urgencia por un derrame cerebral. Unos meses antes de que sus familiares atravesaran esta preocupante situación, la estrella de 82 años dejó listo su testamento ante su posible ausencia en el futuro.

En conversación con el programa “Hoy” en julio de este año, Salinas declaró que ya había decidido los nombres de las personas que heredarían sus bienes en México, pero aún le faltaba repartir la casa en la que vive actualmente y un estudio, el cual dijo que iba a pertenecer a las hijas de Pedro, su primogénito.

Cabe destacar que, en estas mismas declaraciones, había dejado claro que su vivienda actual fue comprada por un valor de 16 000 pesos en 1966, luego de que se ganara la lotería en ese mismo año. Esta propiedad quedaría a nombre de su hija María Eugenia, indicó y aseguró que toda la organización del testamento sería para evitar problemas en la familia.

