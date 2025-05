"Fue humillante y asqueroso": Cassie dice que sus sesiones con trabajadores sexuales eran "coreografiadas" por 'Diddy'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Cassie Ventura, embarazada de ocho meses, compareció en el juicio por tráfico sexual de su expareja Sean 'Diddy' Combs, y declaró que los llamados 'freak offs' —encuentros organizados con trabajadores sexuales— eran "experiencias cuidadosamente coreografiadas" por el rapero.

Según su testimonio, Combs controlaba todos los aspectos de estos encuentros; desde la vestimenta que debía usar, que frecuentemente incluía una máscara para ocultar su rostro y tacones "extremadamente altos", hasta la iluminación de las habitaciones donde se llevaban a cabo estos actos sexuales.

Estos episodios también incluían grandes cantidades de aceite para bebé que, de acuerdo a la víctima, se usaban para lubricar tanto a ella como al trabajador sexual.

Cassie Ventura relata abusos sexuales y consumo forzado de drogas

La artista detalló que el primer 'freak off' tuvo lugar cuando ella tenía 22 años: en el tribunal se proyectó una fotografía del stripper que fue contratado para este primer encuentro, un hombre afroamericano: "Al principio, Combs quería específicamente hombres negros", indicó la cantante.

Ese día, 'Diddy' presuntamente le dio a tomar éxtasis antes de comenzar el acto: "Al acabar estaba drogada y me sentía entre sucia y confundida, porque vi que él estaba muy contento y pensé que entonces había hecho algo bueno", expresó.

Cassie incidió que, en un primer momento, accedió a participar en estos 'freak offs' porque estaba enamorada y porque temía una reacción violenta de Diddy, que ya había empezado a mostrarse abusivo con ella.

Y contó que durante estos episodios sexuales, que generalmente ocurrían en hoteles y duraban horas, se mantenía despierta debido a las drogas que le ofrecía el rapero, entre ellas éxtasis, MDMA y cocaína.

“No recuerdo todos los 'freak offs' porque ocurrían con mucha frecuencia y por el uso de drogas (...) Me sentía humillada, no quería hablar de ello con nadie”, contó la artista, que en este momento del relato comenzó a llorar y tomó un pañuelo para secarse las lágrimas.

"Fue humillante y asqueroso"

La cantante de R&B relató con la voz entrecortada que, en otro de estos encuentros, un trabajador sexual le orinó encima siguiendo las órdenes de Diddy: "Fue humillante y asqueroso. Levanté mi mano (indicando que se detuviese) y Diddy me dijo que parara".

Al ser preguntada por la fiscal Emily Johnson "por qué no dijo que no", Cassie respondió: "Creía que estaba claro que yo no quería".

En su testimonio, Cassie contó que inició una relación sentimental con Diddy en 2006, cuando ella tenía 19 años y él 36.

El cantante, que escuchó en el tribunal el testimonio de su exnovia, enfrenta cargos por conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer proxenetismo.