'El Extra' es una película de comedia mexicana de 1962 dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por Cantinflas y Alma Delia Fuentes. | Fuente: Paramount Pictures

La muerte de Xavier López 'Chabelo' ha enlutado el medio artístico mexicano; su familia, amigos y seguidores lo recordarán como ese niño de voz aguda y overol rojo que interpretó por primera vez en la década de 1950. Con el personaje también inició su carrera en el mundo del cine, lo que le permitió codearse con grandes estrellas de la comicidad como Mario Moreno 'Cantinflas'.

En 1962, ambos actores coincidieron en el rodaje de la película El Extra, donde Moreno personificaba a un modesto trabajador de un estudio de cine. En una de las escenas, Cantinflas tuvo que defender a unos niños de Chabelo, mucho más alto y fuerte que ellos.

En medio del nerviosismo y la tensión de la discusión, el protagonista intentó calmar al niño grandulón con sutiles pero sonoras bofetadas en el rostro, sin imaginar que recibiría de su propia medicina. La icónica escena también incluyó fuertes tirones y empujones que, al parecer, no estaban previstas en el rodaje.

Durante un evento organizado por Cineteca de México, 'Chabelo' compartió una anécdota de aquella breve participación. El comediante se aprendió el guión, pero durante la grabación improvisó. Además, admitió que estaba nervioso, pero cuando todo comenzó, logró mantener la calma.

Una vez que terminaron de grabar, 'Chabelo' recordó que todo el equipo aplaudió. Sin embargo, en un momento, Miguel Delgado, director y guionista de El Extra, se le acercó para hacerle una tenaz indicación: "Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario".

Xavier López pensó que tenía que regrabar toda la escena tomando en cuenta la advertencia del cineasta, pero esto no sucedió gracias al propio Mario Moreno, que escuchó esta conversación. El comediante se acercó a ambos y le dijo al director: "¡No, no, no! Déjalo que me toque".

Si bien no volvieron a compartir escenas, ambos protagonizaron encuentros esporádicos en distintas actividades; uno de estos momentos quedó registrado durante un partido de beisbol entre 1969 y 1970 donde ellos posan junto a varias celebridades; la imagen recién se viralizó en 2021.

¿De qué murió Chabelo?

El actor y conductor mexicano Xavier López Rodríguez, murió este sábado a los 88 años de edad, confirmó su familia a través de un comunicado que compartieron en redes sociales.

"Esta es una mañana muy triste, Xavier López Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, a causa de complicaciones abdominales”, informaron.

Además, la familia pidió a los mexicanos y seguidores del icónico personaje Chabelo orar por su descanso, así como permitirles un duelo por su partida en paz.

"Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia”, señalaron.

Aunque Chabelo creció y vivió la mayor parte de su vida en México, nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Estados Unidos, donde se conocieron y vivían sus padres.

De hecho, siempre retuvo la nacionalidad estadounidense e, incluso, fue reclutado a los 18 años por el Ejército de ese país durante la Guerra de Corea (1950-1953). Sirvió durante unos meses en una base militar en San Diego, aunque nunca vio acción de combate porque el conflicto terminó en esos días.

Después de regresar a México de su conscripción, ingresó a la universidad para estudiar medicina, pero por casualidad y necesidad empezó a trabajar como ayudante general en la incipiente televisión mexicana, todo lo demás, es historia.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.