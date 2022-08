Charlie Sheen habría acordado pagar la suma de dinero a su exnovia, luego de que esta lo acusara de exponerla al VIH. | Fuente: AFP

Charlie Sheen, el famoso protagonista de la serie Two and a half men, llegó a un acuerdo con su exnovia, a quien deberá pagar 120 mil dólares por "haberla expuesto al VIH", informa el medio TMZ. En la denuncia, la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, afirma que el actor le reveló su diagnóstico luego de tener relaciones sexuales.

Documentos legales, obtenidos por el citado portal de noticias, muestran que la estipulación se presentó el miércoles 24 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. La resolución detalla que Sheen deberá abonar 10 mil dólares mensuales a su expareja a partir del próximo año.

La mujer presentó sus argumentos en el 2017 y afirmó que luego de conocer al actor, comenzaron a tener relaciones sexuales, eventualmente sin protección, según la demanda. Ante la revelación de su condición, Charlie Sheen le habría dicho que tomara dos pastillas para prevenir el contagio.

De acuerdo a la demandante, estas no fueron las únicas aseveraciones que hizo el intérprete al respecto, también refirió frases sin sentido, como "el apocalipsis había limpiado su alma y estaría bien", y que otras mujeres que lo habían acusado de exponerlas al virus eran "estúpidas". Hasta el momento Charlie Sheen no se ha referido al dictamen.



Charlie Sheen quiso suicidarse al enterarse que tenía VIH

Enterarse de que era portador del VIH llevó a Charlie Sheen a pensar en el suicidio, pero una sola persona lo detuvo: su madre, la actriz Janet Templeton. Esta dramática confesión del polémico actor sorprendió en el programa Good Morning America.

“Mi mamá estaba allí, en la misma habitación que yo y no podía hacer eso delante de ella. Y tampoco iba a permitir que ella me encontrara y tuviera que limpiar ese desastre”, dijo el protagonista de Two and a Half Men.

En otra parte de su relato, Sheen agradeció los avances de la ciencia que lo ayudaron a sobrellevar la enfermedad. “Si me hubieran diagnosticado cáncer de estómago, de cerebro o incluso meningitis, tal vez no hubiera sobrevivido. Probablemente en ese caso no estaría sentado acá. Agradezco estar en una época en que hay medicamentos disponibles y eficaces para su tratamiento”, señaló.

Charlie Sheen, que fue diagnosticado con VIH en 2011, lo hizo público en una entrevista en el programa The Dr. Oz, en 2015. Allí comentó que era parte de pruebas con medicamentos que estaban en fase de experimentación.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.