La recordada "Doña Florinda" habló sobre el desacuerdo entre Televisa y el Grupo Chespirito. | Fuente: Instagram

Florinda Meza ve un panorama desalentador ante la salida del aire de “El Chavo del Ocho” y “Chespirito”. Como se recuerda, Televisa no logró llegar a un acuerdo con el Grupo Chespirito, manejado por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, y del cual la popular “Doña Florinda” no estuvo involucrada.

En conversación con el programa mexicano “De primera mano”, la viuda del comediante mexicano se refirió a la cancelación de “El Chavo del Ocho” y “Chespirito” en todo el mundo. En ese sentido, ella refirió que se encontraba como parte de dicho acuerdo, pero —para su sorpresa— no fue no fue incluida en tamaña decisión.

“No sé qué pasó, de pronto me entero por las noticias que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa, y yo soy parte de las partes, pero nadie me dio parte de que tenía que participar. Soy parte de las partes, pero estoy fuera de eso por una extraña razón”, explicó Meza.

Sobre el parón a las emisiones de “El Chavo del Ocho” y “Chespirito”, la recordada Florinda Meza recalcó que esta ha sido la peor situación para retirarlos de la televisión a nivel mundial. Los programas de Roberto Gómez Bolaños vienen emitiéndose durante décadas, y han sido parte de más de una generación.

“Lo triste del momento es que no es el momento, no es el momento para retirar del aire algo que no era solamente un programa, había vencido las fronteras, las barreras del idioma, la brecha generacional. Cuando la gente más lo estaba viendo y no sabía que se terminaría”, agregó la actriz de 71 años.

UN PANORAMA DESALENTADOR

Florinda Meza no ve un buen futuro frente a la salida del aire de los programas humorísticos, luego del desacuerdo entre Televisa y Grupo Chespirito. Para la intérprete de “Doña Florinda”, parece que no habrá forma de retractarse, aunque tampoco busca echarle toda la culpa al canal, debido a que no sabe lo que hay detrás.

“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás, a mí nadie me ha informado de nada”, concluyó la estrella mexicana, quien estuvo con Gómez Bolaños hasta sus últimos días.