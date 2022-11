Christian Chávez es conocido internacionalmente por interpretar a Giovanni Méndez en 'Rebelde' y por haber sido parte del grupo musical RBD. | Fuente: Instagram

El actor Christian Chávez es un defensor de la comunidad LGBT después de hacer público sus preferencias sexuales. Sin embargo, la decisión de contar al mundo lo que sentía no fue fácil ya que no fue sencillo.

A los 17 años, el protagonista de ‘Rebelde’ le confesó a su madre Olivia Garza, que era gay, y no lo tomó de la mejor manera y lo botó de su casa:

"Les dije: 'Papá, mamá, soy gay. Dije: ¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad? Era muy importante para mí que las personas que más me amaban supieran quién era yo porque si no sabían esa otra parte de mí, tenían que saberlo", relató en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube. "En ese momento, mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así".

Así como reaccionó su mamá, su padre Luis Chávez tampoco fue amable con Christian: "Mi papá como que se quedó en shock, pensó que era como una moda. Me dijo algo que me lastimó: 'Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie' y, obviamente, fue un proceso de diez años en el que empezaron a entender".

Sin embargo, con el pasar del tiempo, Christian Chávez recibió el apoyo de sus papás y contó que ahora todo está bien. "Luego de unas horas, mi mamá me llamó a la casa de un amigo y me dijo 'por favor vuelve'. Regresé", concluyó.

RBD se reunió en la casa de Anahí

La banda más popular de los 2000 en Sudamérica fue RBD y, si bien este año ya han tenido una serie de reuniones, esta vez, la mayoría de los integrantes se juntaron en la casa de Anahí para compartir un grato momento.

Por medio de sus redes sociales, la artista publicó una serie de imágenes donde reveló que no solo recordaron los mejores momentos de la serie, sino que lloraron al reencontrarse. Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Dulce María tuvieron una cena donde el único ausente fue Alfonso Herrera quien no pudo acompañarlos, pero les envió “muchos abrazados para todos”.

Esta reunión acabó con los rumores de rivalidad que supuestamente tenía RBD en 2008. A pesar de que aún no han dado más información respecto a esta reunión, usuarios en las redes ya han comenzado a confabular a favor de la banda y esperan que pronto el reencuentro sirva para crear nueva música juntos, hasta una posible gira.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.