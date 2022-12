Para Meier, los estudios detrás de producciones multimedia tienen una imagen muy marcada sobre cómo deben lucir los latinos, diferente al actor. | Fuente: AFP

La carrera de Christian Meier en el cine y la TV tiene casi tres décadas. Trabajo que también se ha convertido en un reto porque según afirma el actor su apariencia física no es “tan latina” como piden los estudios al hacer los castings, por lo que es común que le den personajes con otras nacionalidades.

“No me veo tan latino como a veces piden los estudios. Igual estoy muy agradecido porque yo tengo un espacio donde vengo trabajando hace 25 años o 30 años en Latinoamérica. Vivo en Los Ángeles por una cuestión de que estoy cerca a la gente con la que trabajo, pero no soy el estereotipo de latino que andan buscando. Alguna vez he ido a audiciones, llegas y ves la gente con la que estás compitiendo”, dijo en entrevista con la revista People.

Para Meier, los estudios detrás de producciones multimedia tienen una imagen muy marcada sobre cómo deben lucir los latinos, diferente al actor.

“Los estudios usualmente tienen una imagen muy particular de lo que son los latinos y los latinos somos esa mezcla de gente que ves en Latinoamérica que además viene de distintas partes del mundo, que vinieron a América por una vida mejor. Es más fácil castearme a mí como un francés o como un italiano o como ruso, que como un latino latino”, dijo.





NUEVO PROYECTO

Christian Meier volverá a compartir elenco con Bárbara Mori en la próxima película peruana “Mistura”, cinta con la que volverá a trabajar con la famosa actriz tras 15 años del estreno de “La mujer de mi hermano”, la última producción en la que trabajaron lado a lado.

La cinta comenzará su rodaje en 2023. En el elenco resaltan Magaly Solier y Marco Zunino. La película está ambientada en la Lima de 1960 y será un drama culinario dirigido por Ricardo de Montreuil y bajo la producción de Ivan Orlic.

Meier y Mori ya habían trabajado junto a De Montreuil en la cinta “La mujer de mi hermano”, cinta homónima de la novela de Jaime Bayly.

