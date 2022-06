Christoph Waltz ('Bastardos sin gloria') será Billy Wilder en el biopic del cineasta que ganó 3 premios Oscar en su carrera. | Fuente: Twitter

El reconocido actor Christoph Waltz protagonizará la película sobre Billy Wilder, legendario director de Hollywood que ganó tres premios Oscar y que falleció en 2002. La cinta estará dirigida por Stephen Frears (Alta fidelidad, The Queen) y producida Jeremy Thomas, quien ya trabajó con Frears en el road movie "La venganza".

La película protagonizada por el actor austriaco, dos veces ganador del Oscar, estará basada en el libro "El señor Wilder y yo" de Jonathan Coe, que Christopher Hampton, ganador del premio de la Academia de Hollywood a mejor guion adaptado en 1988 por Las amistades peligrosas, adaptará al cine. El proyecto sobre Billy Wilder ha sido anunciado como una mezcla entre 'coming-of-age' y un retrato de la vida real del director, que busca capturar a "un heroico icono de la época dorada de Hollywood para todos los amantes del cine".

Entre otras muchas películas, Wilder dirigió "Días sin huella" (1946), "El crepúsculo de los dioses" (1950), "Testigo de cargo" (1957) o El apartamento (1960), con la que ganó el Oscar a mejor película, mejor director y mejor guión original. Wilder, nacido en Polonia y de origen judío, tuvo que huir tras la subida al poder de Hitler, y su madre murió en los campos de concentración de Auschwitz.

"En el verano de 1977, una inocente joven comienza a trabajar para el afamado director Billy Wilder y su guionista Iz Diamond durante el rodaje de Fedora. Cuando sigue a Wilder a Alemania para continuar el rodaje, se encuentra uniéndose a él en un viaje de memoria al corazón de su historia familiar", reza la sinopsis oficial del filme.

"Billy Wilder dijo: 'Tienes que tener un sueño para poder levantarte por la mañana'. Una película de Stephen Frears con un guión de Christopher Hampton y producida por Jeremy Thomas debería ser el truco para mí", aseguró Waltz, quien recientemente ha puesto voz al personaje de el zorro en el Pinocho de Guillermo del Toro y ha terminado de rodar "The Portable Door" y "Dead for a Dollar".

Aunque todavía no se conocen más nombres del reparto, la producción de la cinta arrancará en la primavera de 2023 en localizaciones de Grecia, Munich y París. Coproducirán la película Christos V. Konstantakopoulos y Reinhard Brundig, quienes ya trabajaron con Thomas en "Solo los amantes sobreviven".

(Con información de Europa Press)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.