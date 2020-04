My Chemical Romance recaudará fondos para los músicos afectados por el nuevo coronavirus. | Fuente: Facebook

La banda My Chemical Romance anunció mediante las redes sociales que estarán vendiendo mascarillas con diferentes diseños para recaudar fondos y así juntar dinero para combatir el nuevo coronavirus.

Lauren Valencia, una de los fundadores del grupo, quien falleció de cáncer a principios del 2019, fue el motivo por el que habían lanzado estas cubre bocas, sin embargo, ahora por el COVID-19, podrán reunir una donación para los enfermos por COVID-19.

Es por esa razón que Frank Iero, guitarrista de My Chemical Romance, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde muestra el producto, los diseños en los que vienen y espera que puedan vender muchas por una buena causa.

“Ahora disponibles en la tienda web de My Chemical Romance. Un tributo a nuestra gran amiga Lauren Valencia. Esperamos que esto pueda ayudar a llevar una parte de Lauren compartiéndola con el mundo. Besos”, se puede leer.

De acuerdo con los integrantes, todas las ganancias que se obtengan tendrán como destino el fondo MusiCares COVID-19, cuyo objetivo es apoyar a trabajadores de la música que hayan sido afectados por el nuevo coronavirus.

My Chemical Romance tenía planeado empezar su tour por Oceanía, sin embargo, por la propagación de la pandemia, sus planes se vieron frustrados.

SOBRE MY CHEMICAL ROMANCE

My Chemical Romance sacó su primer álbum en 2002 pero fue en 2004 que entró con fuerza en el panorama musical, con el álbum "Three Cheers for Sweet Revenge", que ganó un disco de platino por sus ventas y que contaba con el hit "Helena" de los top 40.

Los miembros del grupo son el vocalista Gerard Way, el bajista Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero. Su último disco fue "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys", de 2010.