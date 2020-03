El actor Tom Holland tuvo que comprar una gallina para tener huevos durante la cuarentena. | Fuente: AFP

Tom Holland sorprendió a sus seguidores con una nueva locura. El actor que da vida a Spider-Man acudió al supermercado para comprar huevos, sin embargo, muchos establecimientos de alimentos se encuentran desabastecidos por las compras masivas durante la cuarentena por coronavirus.

La solución del joven británico fue acercarse al método tradicional para cocinar unos huevos: tener una gallina en casa. Tal como lo anunció en sus historias de Instagram, decidió comprar una gallina para que ponga huevos, y poder completar su alacena.

El actor que da vida a Spider-Man encontró una solución a la falta de huevos. | Fuente: Instagram

“Con todo lo que está pasando, los supermercados están totalmente vacíos. No tenían huevos, así que pensamos que podríamos resolver ese problema convirtiéndonos en una fuente de huevos”, dijo Tom Holland y mostró su gallina en el video. “Ahora ordenamos unas gallinas”.

El actor de 23 años mantiene el distanciamiento social como prevención ante el contagio de COVID-19. Al igual que otros famosos internacionales, Holland se queda en casa jugando con rompecabezas o cuidando a sus nuevas gallinas.

EL FUTURO DE SPIDER-MAN

Tom Holland habló sobre la tercera película de “Spider-Man”, luego de que el superhéroe sea distanciado del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para continuar su camino de la mano de Sony. En una reciente entrevista con Inquirer, la joven estrella de Marvel se mostró emocionado de volver a interpretarlo y confirmó que el rodaje se iniciará pronto.

“Estoy bastante feliz por eso. Estaremos grabando ‘Spider-Man 3’ en julio en Atlanta”, reveló sobre su protagónico en la próxima cinta, que podría marcar una separación muy clara de los Avengers.

Al preguntarle sobre el posible cameo del buen vecino Spidey en las películas crossover de Marvel Studios, el actor no afirma que su aparición sea segura. “Sobre mí apareciendo en otras películas de Marvel, no estoy seguro sobre lo que me dirán que haga (sobre su futuro en el UCM)”, se sinceró Tom Holland.