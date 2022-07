Cynthia Klitbo denunció a su expareja Juan Vidal ante la Fiscalía por deberle dinero. | Fuente: Twitter

Los protagonistas de “Junta de vecinos”, Cynthia Klitbo y Juan Vidal están nuevamente en el ojo de la tormenta luego de que la actriz mexicana denunciara a su expareja formalmente ante la Fiscalía por deberle 4 500 dólares que él se comprometió en devolver.

“Sí fui yo (la que estaba en la Fiscalía), mira lo que pasa es que ahorita no puedo decir gran cosa por el acta que estamos levantando, pero es por dos razones y entre ellas el pago en la moneda tal como se lo di en una exhibición de las divisas que yo le presté (A Juan Vidal), porque el problema es que sí se le especificó: ‘Es un préstamo, no te lo estoy regalando’, pero es una manera en donde yo le llamo por teléfono, él me agrede”, dijo Klitbo al programa ‘De primera mano’.

“Ahorita justamente voy a que me bajen todos los chats de la Fiscalía porque evidentemente tú sabes que pasé tres meses terribles, tuve que ir a una terapia porque yo no entendía como alguien que había sido mi amigo por tantos años, como pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión pensando: ‘me ama’ cuando evidentemente pues no le interesaba nada más que vivir de gorra”, sentenció.

A pesar de los momentos difíciles, Cynthia Klitbo contó que pudo detectar a tiempo la situación de violencia que estaba viviendo y agradeció que, por fortuna, pudo lograr salir a tiempo.



Cynthia Klitbo y su personaje en "Junta de vecinos"

Cynthia Klitbo confesó que su nuevo personaje Genoveva de la Colina en "Junta de veinos" es el mejor que le ha tocado realizar en sus más de 40 años de trayectoria.

"Es el personaje más lindo que me han dado toda mi vida porque es entrañable y estoy enamorada perdidamente de Genoveva", comentó.

Según la historia de la producción peruana, Genoveva de la Colina es una actriz peruana que emigró a México y logró convertirse en una de las artistas más cotizadas de todos los tiempos, considerada por los medios, como “la diva de las divas”.

Sin embargo, Genoveva comete un terrible error y por ese “lamentable incidente” queda vetada del mercado latino.

Después de muchos años, el personaje que encarna Cynthia Klitbo se ve forzada a volver a la casa de sus padres ya fallecidos en Lima. Aquí se reencuentra con el amor de su vida Américo Collareta (Sergio Galliani), quien la dejó plantada en el altar.

