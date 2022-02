Danna Paola aclaró que prefiere tocar temas como su salud mental en entrevistas. | Fuente: Instagram / Danna Paola

La cantante mexicana Danna Paola aclaró que no desea referirse en sus encuentros con la prensa a los cambios que experimente su físico. Según comentó en sus redes sociales, viene luchando años contra preguntas que periodistas le hacen acerca de su cuerpo.

Desde su cuenta de Twitter, la artista de 26 años explotó contra un titular de la revista People en Español, cuyo titular hacía alusión a su "figura". "No, no estoy estrenando nueva figura. NO, no hice la sesión de fotos para presumirla", escribió.

Después, Danna Paola se pronunció sobre el tema con un mensaje en sus historias de Instagram. "Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo, pero...", dijo al principo.

"Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc., pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo", añadió.

Contra la humillación corporal

En el resto de su mensaje, Danna Paola relató que la revista hizo "demasiado énfasis" en su aspecto actual durante la conversación que mantuvieron. "(...) específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental, ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también", apuntó.

Por último, la actriz de "Élite" indicó que hablar sobre "los cambios de mi cuerpo" no resulta un "tema fácil" para ella. "Más cuando los medios me hicieron 'body shaming' muchos años", concluyó, refiriéndose a los ataques cibernéticos y mediáticos que recibió a lo largo de su carrera en relación a su físico.

En la mencionada entrevista, Danna Paola manifestó que este año se encuentra "trabajando" y está "mucho más conectada con el presente y conmigo misma". "Me estoy descubriendo como artista y me estoy reinventando. Me aburro muy rápido y me gusta cambiar constantemente. Por eso también cambié mi color de cabello", dijo.

Danna Paola escribió una dura crítica contra la prensa que se enfoca en sus cambios corporales. | Fuente: Instagram / Danna Paola

La música es su prioridad

Para Danna Paola, su carrera actoral no está a la fecha "en suspenso", aunque por el momento se encuentra totalmente abocada a construir una trayectoria como cantante. "Ahora mismo la música es mi prioridad", manifestó.

En esa línea, busca sacar adelante su nuevo disco. "[Este año] comencé a escribir proyectos y [a trabajar] como productora, quiero comenzar a probar suerte allí y como escritora de algunas series", adelantó la intérprete de temas como "Mala fama" y "Nada".

Sobre el nuevo álbum que prepara, Danna Paola indicó: "No puedo dar muchos más spoilers. Realmente estoy trabajando mucho con material de alta calidad, en lugar de cantidad. Comencé a abordar muchas ópticas demasiado rápido, [y descubrí que] necesitaba detenerme y reducir la velocidad para redescubrir exactamente lo que quiero mostrar como cantante".

