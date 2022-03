Danna Paola estuvo muy cerca de protagonizar la bioserie de Selena Quintanilla. | Fuente: Instagram

Danna Paola, una de las actrices más populares en la actualidad, estuvo a punto de interpretar a Selena Quintanilla en la serie biográfica de Netflix. Sin embargo, esto no se llegó a concretar por una razón, la cual fue revelada por la propia artista mexicana en una entrevista a "No hagas lo fácil", el podcast del actor Juanpa Zurita.

Entrar en la piel de la reina del 'tex mex', puede resultar un sueño hecho realidad para cualquier artista latina, pero Danna Paola tuvo que renunciar a esta aspiración. Cuando ya tenía todo listo para interpretar a la recordada artista, un problema de tiempo la obligó a abandonar el proyecto.

"De hecho tengo una historia muy chistosa en la vida porque me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo y cosas no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillita de no haberlo podido hacer por tiempo", contó la actriz.

"Durante el rodaje de la segunda temporada de Élite, fue como de no sé qué hacer, en ese ínter hice el casting para Selena, lo más difícil fue llegar y saber que ya tenía el personaje, la cuarta temporada de Élite, pero ¿y mi música? Estoy empezando, le está yendo bien, eran esas tres cosas'", comentó.



RESOLVIÓ SUS CONFLICTOS CON LA NUMEROLOGÍA

Frente a este dilema, la actriz decidió recurrir a un experto en numerología, según indicó, guardaba un gran conflicto entre decidirse si seguir con su carrera en el mundo de la actuación y la música. "En la numerología no hay falla, me dijo que tenía el número 6, arte, creatividad, música, y me dijo, tú en tu línea de vida siempre has creído que eres la actriz que cantas, error, eres la cantante que actúa, te falta decidir lo que tú quieres", narró.

Selena: la serie se estrenó el 4 de diciembre de 2020, cuenta con 18 episodios, divididos en dos partes de 9 episodios cada una, y está protagonizada por la actriz Christian Serratos. "Esta es la historia de Selena y la familia Quintanilla, desde el inicio de su sueño musical en la cochera de su casa hasta convertirse en la reina de la música tex-mex", dice la sinopsis de Netflix.

HOMENAJE A SELENA QUINTANILLA

Debido a la admiración que siente por Selena Quintanilla, la actriz dijo que le hubiera encantado hacer este personaje para labioserie de Netflix. "Es una cantante que desde muy pequeñita me sé todas sus canciones, la vida sin querer me la ha puesto de por medio", agregó.



No obstante, Danna Paola pudo realizar un homenaje a su artista favorito durante la ceremonia de los Premios Juventud 2020, donde presentó su versión del tema "Como la flor".

"Ahora poder hacer el homenaje en Premios Juventud, yo dije 'los tiempos de Dios son perfectos'. Y ahora estoy cantando para ella, entonces, el conocer a Abraham Quintanilla (hermano de Selena) por supuesto, yo creo que eso son las cosas que la vida te regala", indicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.