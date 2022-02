Ben Affleck le hizo un romántico regalo a Jennifer Lopez por Día de San Velentín

Jennifer Lopez y Ben Affleck han retomado su relación con más fuerza que antes. Así lo han demostrado en cada entrevista que han dado por separado y también con hermosos gestos, como el que tuvo recientemente el actor y director de cine que, por San Valentín, le obsequió a la cantante un video editado por él mismo con imágenes de ambos.

Así lo comentó Jennifer Lopez en el newsletter de su sitio de internet On The JLO. Además de indicar que le “derritió el corazón”, la actriz y cantante explicó que el video le ha dado una mejor perspectiva sobre el amor. “Verlo me ha hecho pensar en el viaje de amor verdadero, sus inesperados giros y vueltas, y que, cuando es real, puede durar para siempre”, indicó.

Ben Affleck editó el video sobre el original de la canción “On My Way”, que Jennifer Lopez publicó hace un par de meses y que forma parte de la banda sonora de su última película “Cásate conmigo”, que se estrenó en el Perú el jueves 10 de febrero.

En la nueva versión del video, se pueden ver imágenes tanto de Affleck como de JLO muy jóvenes, en diferentes facetas de su vida, incluso cuando fueron pareja entre 2003 y 2004. Al final, se muestra una foto reciente de los dos, ya maduros, dándose un tierno beso, y el mensaje “My Valentine”, que se usa en idioma inglés para referirse al ser amado.

Jennifer López sobre Ben Affleck: “Me siento tan afortunada y feliz de estar con él”

El primero de febrero, la revista People publicó una entrevista con Jennifer Lopez, donde la actriz se explayó sobre su relación con Ben Affleck, con quien ha vuelto a casi veinte años de que estuvieran juntos por primera vez. "Es una hermosa historia de amor y tenemos una segunda oportunidad", señaló.

Como se recuerda, JLO y Ben Affleck estuvieron juntos entre los años 2002 y 2004, incluso, casi se casan. Sin embargo, desde mayo del año pasado, empezaron a ser vistos juntos nuevamente, hasta que su relación se hizo oficial.

Jennfier Lopez comentó que al inicio ambos tenían miedo de volver a estar juntos, después de todo el circo mediático que se armó alrededor de su primera relación. Esto último, según explica, se debió a su inexperiencia e ingenuidad. Ahora, los dos ambos bordean los cincuenta años y tienen un mayor recorrido de vida.

“Ambos hemos dicho, 'Wow, estamos tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego'. Ahora somos mayores, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas. Ahora tenemos hijos y debemos ser muy conscientes de esas cosas", reveló JLO.

Jennifer Lopez también es consciente de lo raro que es tener una segunda oportunidad como está, por lo que hará lo posible por protegerla.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.