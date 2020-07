Maite Perroni, Kate del Castillo, Becky G, Anitta, Gaby Espino revelan su emoji favorito. | Fuente: Instagram

Este 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji, varios artistas latinos, de la talla de los hermanos Zurita, Maite Perroni, Kate del Castillo, Becky G, Anitta, Gaby Espino o Leonel García, contaron cuál es el ícono de los mensajes de texto que más usan.



Al igual que la mayoría de los latinoamericanos, estas estrellas son asiduos usuarios de Whatsapp y también compartieron cuáles son los "stickers" o calcomanías digitales más empleadas de su archivo y si hay alguno de los que han hecho sobre ellos que les ha llegado a menudo.



La artista y productora mexicana Kate del Castillo es una de ellos. "El emoji que más uso es ese que está con los ojitos para arriba, como diciendo ¡por favor...! Y el de los dientitos, así como uff, qué mal", reveló la protagonista de "La reina del sur".



La cantautora brasileña Anitta reconoció, por su parte, que el emoticon que más usa es el de las manitos para afuera y los hombros para arriba "como diciendo y qué se yo", aunque ese compite con el de los ojitos mirando hacia arriba.



El de los ojos volteados también es el emoji que más usa Jesús Navarro, el líder vocal del trío mexicano Reik, y Sebastián Zurita.



Este último, actor y productor que protagoniza "Cómo sobrevivir soltero" en Amazon Prime, aseguró que también manda mucho el de las llamitas que representan "fuego".



Pablo Mejía, del grupo colombiano Piso 21, es otro fanático de las llamitas, que para él significa "hot" o algo que está muy bueno.



Leonel García, uno de los integrantes del dueto Sin Bandera, tiene un uso muy utilitario de los emojis. Apenas los utiliza para transmitir los "esta bien", para los que usa el de la manito con el pulgar para arriba o con el pulgar y el índice haciendo un círculo simbolizando "OK".



Otra de las consultadas fue la actriz y conductora venezolana Gaby Espino, una de las figuras más conocidas en el público hispano en EE.UU., quien dijo disfrutar mucho de enviar a sus contactos la carita con la lengua para afuera y ojos pícaros de sonrisa.



En esa misma línea está el cantautor argentino Luciano Pereyra, quien es de los que creen que la buena energía lo es todo, por lo que sus emojis suelen ser positivos. Pone la carita que lanza un corazón para mandar besos y los abrazos cuando quiere expresar apoyo.



Su compatriota, el actor y empresario Julián Gil, quien tras nacer en Buenos Aires fue criado entre Venezuela y Puerto Rico, también afirma que el emoji que más usa es el de los besitos.



El amor también es importante para la cantante Becky G, quien se declaró fan del emoticón del corazón y los de las estrellas. "Si ves en mis redes están por todas partes", afirmó.



El productor y actor mexicano Emiliano Zurita fue el que dio la respuesta más rara, pues afirmó que su emoji favorito es el del erizo. "No sé por qué, pero me encanta", indicó.



Por su parte, la mexicana Maite Perroni adora aquel de la cara con los ojitos en forma de estrella. "Es el que más me gusta", dijo la cantante y actriz de la serie de Netflix "Oscuro deseo".



LA MODA DE LOS "STICKERS"

Aun así, Perroni fue de los artistas que contaron a Efe que usa más "stickers" que emojis y los que más le divierten son los que le mandan de ella misma.



"Hay uno de Lupita llorando que es muy gracioso", afirmó la artista en referencia al personaje que la hizo famosa en la serie juvenil “Rebelde”. Otros, que le llegan son los de su banda RBD.



"Hay un man que se ha especializado en buscarnos las caras más feas y hacer 'stickers' con ellas. Hay mucha gente sin nada que hacer y se han dedicado a eso y a los memes. Nos mandan unos muy locos a cada rato", dijo por su parte Lourduy, uno de los integrantes de la banda colombiana Piso 21.



Lo mismo le pasa a Anitta: "Yo tengo una sonrisa muy particular que solo pongo cuando estoy cansada, pero tengo que seguir trabajando y es esa la que más gente ha agarrado para los 'stickers'. Justo esa", indicó entre risas.



El argentino Pereyra contó que vive recibiendo uno de su personaje de el Padre Joaquín, su último trabajo como actor de telenovelas en "Esperanza mía" de 2015. "Todas las semanas me llega al menos una vez", reveló el artista.



La cantautora española Bebe rechazó contar cuáles "stickers" le han hecho, pero sí reveló cuál es el que más usa: Se trata de una perrita con unos anteojos y una peluca rubia, con la palabra "brutal".



Del Castillo confesó que los que más le hacen reír son "unos muy, pero muy atrevidos" que le da vergüenza enseñar. También "hay dos de perritos”, que le encantan, o "algunos de la Reina (del sur), los fans son divertidos".

Con información de Efe.