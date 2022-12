Drew Barrymore conduce actualmente un programa de entrevistas a celebridades del mundo del entretenimiento. | Fuente: EFE

La actriz Drew Barrymore ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Y no se trata de una película romántica: luego de su divorcio con el actor Will Kopelman, la protagonista de "Como si fuera la primera vez" admitió que a la fecha se encuentra "saliendo" con alguien, aunque no reveló ningún nombre.

Esta confesión surgió mientras la intérprete entrevistaba a su colega Whoopi Goldberg durante la emisión de "The Drew Barrymore Show", su programa de entrevistas. "La última vez que estuviste aquí, ambas éramos solteras. No estabas saliendo. ¿Estás saliendo ahora?", le preguntó a Goldberg, antes de admitir: "Yo sí estoy [saliendo con alguien]".

Como ya no podía guardar más el secreto, Drew Barrymore agregó: "Debido a que habían pasado tantos años, comencé a preocuparme un poco, como si me dijera: 'soy demasiado buena para estar sola'".



Goldberg, por su parte, reconoció que no volvería a la escena de las citas. Pero eso no quitó que compartiera algunos consejos con Barrymore sobre cómo volver a tener salidas románticas. "Tal vez un choque y fuga es una mejor manera de hacerlo, por ahora, hasta que te digas a ti misma: 'Ahora realmente quiero que alguien sea parte de esto", le dijo.

"En este momento, puede que eso no sea lo que estás buscando, y probablemente por eso te va bien", agregó la protagonista de "El color púrpura".

Drew Barrymore, su vida amorosa

No son pocas las relaciones serias en las que Drew Barrymore ha estado involucrada a lo largo de sus 47 años. Cuando tenía solo 19, la actriz se casó con el dueño de un bar en Los Ángeles (EE.UU.), Jeremy Thomas, quien era 13 años mayor que ella. Fue una unión muy breve, ya que solo duró 39 días hasta que la presentadora le solicitó el divorcio.

En julio de 2001, quien formara parte del elenco de "E.T." decidió darle el sí en el altar al actor Tom Green. Y, nuevamente, fue un matrimonio que no duró demasiado: 163 días pasaron para que ambos rompieran en la Navidad del mismo año. Hasta que en 2012 regresó a la fila de casadas con el actor Will Kopelman.

Sin embargo, cuatro años después, Drew Barrymore volvió a separarse. "Realmente me tomé muy mal el divorcio", admitió en una entrevista que dio al programa Sunday Today en octubre de 2020. "No podía hablar de mi separación tan abiertamente al principio. Me afectó mucho", añadió. Y aunque la situación era difícil, la expareja supo mantener la unión por el bien de sus hijas.

Desde entonces, Barrymore se mantuvo soltera, más allá de una que otra cita "ocasional". Enfocada en la crianza de sus dos hijas, el año pasado la actriz reconoció que había tomado algunas medidas para regresar a las salidas, como descargarse una aplicación de citas. Buscar conectarse con alguien era uno de sus propósitos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.