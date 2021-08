Este domingo 22 de agosto, Dua Lipa celebra 26 años de vida. | Fuente: AFP

Dua Lipa es una de las personalidades del pop más importantes de nuestra época, y este domingo 22 de agosto cumple 26 años. Cantante y compositora británica de etnia albanokosovar que ganó notoriedad en el 2017, cuando su música deslumbró a fans y la prensa internacional. Actualmente, sus dos álbumes le valen el reconocimiento en el mundo.

Biografía de Dua Lipa, ¿de dónde viene?

La artista Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Inglaterra, aunque su familia es de origen albanés. Sus padres provienen de Kosovo, un país ubicado en el sureste de Europa; y por su abuela, también tiene ascendencia bosnia. Vivió en Londres hasta 2006, año en que se mudó con su familia a la capital kosovar Pristina por una oferta de trabajo que recibió su padre.

Dukagjin Lipa, su progenitor, es especialista en mercadotecnia y vocalista de la banda kosovar Ojda. Por otro lado, su madre Anesa Rexha tiene un trabajo en el sector turismo. La intérprete tiene dos hermanos menores: Rin y Gjin Lipa.

¿Cómo Dua Lipa se hizo famosa?

A los 14 años, Dua Lipa inició su carrera como cantante, inicialmente subiendo videos a YouTube de covers de canciones. Paralelamente a su trabajo como mesera en un bar de Londres, obtuvo la oferta de un contrato para comenzar a grabar música, sin embargo, no fue hasta 2015 que firmó con Warner Music Group que marcó el principio de una era.

Durante la producción de su primer álbum, la cantante lanzó sus dos primeros sencillos “New Love” y “Be the One”, ambos escalaron rápidamente hasta posicionarse entre las más escuchados en Europa en su lanzamiento en 2015. Dos años después, en marzo de 2017, lanzó su disco titulado con su mismo nombre.

Es en ese entonces que Dua Lipa logró presentarse en sus primeros grandes escenarios como los de SCTV Awards y el festival de música Glastonbury. Más tarde fue nominada a los BRIT Awards en dos categorías que ganó sin mayores problemas. De forma repentina, su éxito subió como la espuma y no ha parado de avanzar artísticamente hasta la actualidad.

Recibió el premio Grammy al Mejor artista nuevo y Mejor grabación dance –por “Electricity” con Silk City– en 2019, tiempo en el que publicó también “Don’t Start Now”, el sencillo de su segundo álbum “Future Nostalgia”. La canción, además de ser un éxito viral en TikTok, se posicionó como el número 2 de la lista Billboard Hot 100.

Dua Lipa se llevó sus dos primeros Grammy en el 2019. | Fuente: AFP

Dua Lipa en la cima del éxito

En marzo del 2020, en plena pandemia de COVID-19, Dua Lipa lanzó “Future Nostalgia”, su segundo disco de estudio. El pasado febrero, publicó la reedición de su material discográfico bajo el título “Future Nostalgia: The Moonlight Edition”, donde colaboró con otros reconocidos artistas como Miley Cyrus, Kylie Minogue y el controversial rapero DaBaby.

