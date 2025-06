Dua Lipa confirma su compromiso con el actor Callum Turner: “Es muy emocionante”

La cantante Dua Lipa anunció que se casará con Callum Turner, actor de Animales fantásticos. El anillo fue hecho a medida y ya imagina su boda.

Confirmado: hay boda en camino. Dua Lipa está más enamorada que nunca y esta vez no hay espacio para rumores. La cantante británica ha confirmado su compromiso con el actor Callum Turner, protagonista de la saga Animales fantásticos, con quien mantiene una relación desde principios de 2024.

Los rumores habían empezado meses atrás, cuando Dua publicó imágenes, el 25 de diciembre, luciendo un anillo de diamantes que hizo saltar las alertas entre sus fanáticos. Pero no fue hasta ahora, en una entrevista con la edición británica de Vogue, que reveló la verdad: “Sí, estamos prometidos”.

“Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de imaginar una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”, contó la intérprete de New Rules.

También reveló que Turner mandó a hacer el anillo especialmente para ella, tras consultar con sus mejores amigas y su hermana Rina. “Estoy obsesionada con él [el anillo]”, confesó. “Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien”.

Callum Turner eligió el anillo de compromiso tras conversar con las amigas cercanas de Dua Lipa y su hermana Rina.Fuente: Instagram: @dualipa

¿Cuándo se casan Dua Lipa y Callum Turner?

La pareja comenzó su romance en enero de 2024 y, aunque ya están comprometidos, todavía no hay fecha de boda. “Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este periodo”, explicó la artista.

Curiosamente, Dua nunca fue de las que soñaban con su boda desde niña, pero ahora que se ha comprometido, la idea ha empezado a tomar forma: “Nunca he sido una persona que haya pensado mucho en una boda o soñado con qué tipo de novia sería. De repente estoy como: ‘Oh, ¿qué me pondría?’”, bromeó.

Durante la conversación con Vogue, la cantante también reveló cómo conoció a Turner: fue en un restaurante de Londres, gracias a la dueña del local. Un año más tarde, volvieron a encontrarse, esta vez mientras ella cenaba con un amigo. Lo curioso es que ambos estaban leyendo la misma novela: Trust, del autor argentino-estadounidense Hernán Díaz.

Dua Lipa ya había mostrado su anillo de compromiso en Instagram el 25 de diciembre, aunque entonces no confirmó el enlace.Fuente: Instagram: @dualipa

¿Quién es Callum Turner?

Callum Robilliard Turner, nacido en febrero de 1990, es un actor británico que ha destacado en el cine y la televisión. Muchos lo conocen por su papel como Theseus Scamander, el hermano mayor de Newt Scamander (Eddie Redmayne), en las películas Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018) y Los secretos de Dumbledore (2022).

Pero su trayectoria va más allá del universo mágico. Turner debutó en el cine con Queen and Country (2014) y participó en títulos como Victor Frankenstein (2015), Assassin’s Creed (2016), The Only Living Boy in New York (2017), Emma (2020) y The Boys in the Boat (2023), dirigida por George Clooney. También se ha hecho notar en series como Leaving (2012), The Borgias (2013) y Glue (2014).

