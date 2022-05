Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn tienen dos hijas. | Fuente: Captura de pantalla (YouTube)

Son padres otra vez. El cantante británico Ed Sheeran anunció a través de sus redes sociales que su esposa Cherry Seaborn dio a luz a su segunda bebé, dos años después del nacimiento de la primera, Lyra, quien vino al mundo en agosto de 2020.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete de "Shape of You" compartió una imagen de dos calcetines pequeños sobre una manta marrón. En la leyenda, escribió para sus más de 38 millones de seguidores: "Quiero que todos sepan que hemos tenido otra hermosa niña".

"Los dos estamos muy enamorados de ella y estamos encantados de ser una familia de 4X", añadió el músico, de 31 años. Todavía se desconoce el nombre de la nueva integrante de la familia de Seaborn Sheeran.

Un anuncio similar hizo Ed Sheeran cuando Cherry Seaborn tuvo a su primera hija. Entonces, también publicó en redes sociales un par de calcetines de bebé, aunque de color azul, sobre una manta de distintas tonalidades. Y entre otras palabras, señaló: "Estamos completamente enamorados de ella".





Ed Sheeran, hombre de familia

En diciembre de 2021, Ed Sheeran comentó a la conductora Ellen DeGeneres que desde el nacimiento de su primogénito sintió que tenía un propósito en la vida más allá de la música.

El cantante de "Bad Habits" explicó que sus canciones son parte de su pasatiempo y trayectoria, y también que disfruta hacer música incluso en sus tiempos libres. No obstante, desde el 2020, Lyra es lo "más importante" para él.

"Descubrí que realmente no tenía un propósito fuera de [la música], porque cuando me estaba dando un tiempo fijo sin trabajo, no estaba haciendo nada que disfrutara, pues me encanta hacer música", señaló entonces Ed Sheeran.

"Y [ser padre] en realidad me ha dado un propósito y algo en la vida que en realidad es más importante que mi trabajo", añadió.

Como se recuerda, Ed Sheeran y Cherry Seaborn contrajeron matrimonio en secreto, en agosto de 2018, después de que el artista confirmara su compromiso.

Ed Sheeran y la vez en que anunció su matrimonio con Cherry Seaborn

El intérprete de icónicos temas como "Thinking Out Loud" y "Perfect" reveló su matrimonio con Cherry Seaborn en el canal de YouTube, "Acces", donde enseñó su alianza que dio por confirmado su matrimonio.

Ed Sheeran y Seaborn se comprometieron en enero de 2018 y lo hicieron público mediante una fotografía en Instagram. "Me comprometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados”, dijo el cantante.

En aquella entrevista por YouTube, el artista fue consultado por la fecha y el lugar de la boda. Entonces, se quedó en silencio, levantó la mano izquierda y enseñó su anillo. El entrevistador se sorprendió y le dijo “¡Enhorabuena! ¿Cómo has conseguido hacerlo?”. “Nunca quise hacer nada muy público, la verdad”, contestó Ed Sheeran sin entrar a detalles.

