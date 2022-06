Eiza González y Jason Momoa decidieron terminar su relación. | Fuente: Composición

¿Llegó a su fin? La corta relación entre Eiza González y Jason Momoa parece haber terminado. De acuerdo con una fuente cercana a la revista People, la pareja decidió tomar caminos por separado.

“Simplemente son personas muy distintas”, confirmó una persona allegada a la situación. Asimismo, confesó que ambos actores estaban saliendo desde febrero de este año, pero no llegaron a buen puerto.

Además, una persona cercana a Eiza González dijo a People que estaba en busca de “una relación a largo plazo”, no quería “citas casuales”.

Por otro lado, Jason Momoa, quien recientemente se separó de la actriz Lisa Bonet, “aún sigue amando a Lisa”, dijo un amigo de la familia. “Aún hay respeto entre ambos hasta donde yo sé”, continuó.

Jason Momoa y Eiza González no han hablado sobre este supuesto romance, pero sí se han cruzado en el estreno de la película ‘Ambulance’ donde la mexicana forma parte del elenco.

El divorcio de Jason Momoa y Lisa Bonet

Jason Momoa recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar que su matrimonio con Lisa Bonet llegó a su fin. Los actores estuvieron casados por cuatro años; sin embargo, comenzaron su relación en el año 2005. Fruto de este amor, nacieron sus hijas Nakoa-Wolf y Lola Iolani.

El post de Instagram cuenta con cinco imágenes. La primera es un mensaje que comienza así: “Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación... Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción... sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Y entonces compartimos nuestras noticias familiares que nos estamos separando en el matrimonio”.

El mensaje de Jason Momoa continúa con la explicación que el amor entre ambos continúa, pero que ha evolucionado. “Nos liberamos unos a otros para ser quienes estamos aprendiendo a ser”. Asimismo, señala la devoción a sus hijos, a quienes buscan enseñarles que todo es posible.

Las siguientes imágenes son algo enigmáticas. La luna menguante en medio del crepúsculo, unos estandartes, unas manos que sostienen un pequeño pájaro, así como el mensaje “que mi alma grite amor".





