El príncipe Harry lanza "Spare", su esperado libro de memorias el 10 de enero. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

El libro de memorias del príncipe Harry, En la sombra (Spare, en su título original y cuya traducción es “Repuesto”), saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 10 de enero. Sin embargo, algunos medios, como la revista Hola!, ya cuentan con una copia, ya que en España se puso a la venta cinco días antes de lo que se tenía previsto.

Entre los detalles que se conocían antes de su publicación (en Perú y demás países aún no está a la venta hasta el 10 de enero, fecha del lanzamiento mundial), el libro cuenta con 557 páginas y está dividido en tres partes: Desde la noche que me envuelve, Ensangrentado, pero no postrado y Capitán de mi alma.

Lady Di y el mensaje que le dio una mujer con poderes

En otra sección del libro, esta vez de acuerdo a The Guardian, el príncipe Harry contó que su duelo por la muerte de su madre, Diana de Gales, lo llevó a buscar a una mujer “con poderes” para transmitirle un mensaje.

“Estás viviendo la vida que ella no pudo. Estás viviendo la vida que ella quería para ti”, le dijo la mujer. En el libro, Harry no la califica como “médium”, ya que “reconoce las altas posibilidades de engaño”.

Además, no dedica muchas páginas a esa escena, pero menciona que “en el momento en que se sentamos juntos, sentí una energía a su alrededor”. La mujer confirmó que también sentía la misma energía y le dijo que su madre estaba con él.

“Lo sé, la he sentido últimamente”, respondió Harry. Luego de eso, la mujer le comentó que su madre decía que estaba ahí para buscar respuestas y que sentía la confusión que rondaba su mente.

Además, relató un episodio que involucraba un adorno navideño con la forma de la reina Isabel II, su hijo Archie y él.

William golpeó a Harry en una discusión

Harry contó que tuvo un desacuerdo con su hermano, en su casa de Londres. William calificó a Meghan como "difícil", "grosera" y "áspera", se menciona en The Guardian.

"Me agarró por el cuello, arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome", escribió.

William parecía "arrepentido y se disculpó, se volvió y replicó que 'no hace falta que se lo cuentes a Meg'".

Uso de drogas

Otro aspecto que reveló Harry durante sus memorias es que admitió beber y consumir drogas a los 17 años, fumar marihuana en su escuela y consumir hongos alucinógenos. De acuerdo a The Telegraph, Harry contó que le ofrecieron cocaína en la casa de un amigo, cuando tenía solo 17 años, y que esa fue la primera de las varias ocasiones en las que consumió.

“No era divertido ni me hacía sentir especialmente feliz como parecía que lo hacia con otros, pero me hacía sentir diferente y ese fue mi principal objetivo.”, contó.

Además agregó que cuando era estudiante en Eton College fumaba marihuana, además mencionó el consumo de hongos alucinógenos durante un viaje a California.

Intentaron persuadir a Carlos de no casarse con Camila

De acuerdo con The Sun, en el libro de memorias de Harry, este cuenta que tanto él como su hermano William “le rogaron a su padre que no se casara con Camilla”. El temor de ambos, cuenta el príncipe, era que ella fuera una madrastra malvada, como la de los cuentos de hadas.

Además, Harry afirmó que tanto él como su hermano se reunieron con Camila antes de que se oficializara la unión.

Carlos no abrazó a Harry tras la muerte de Diana

Uno de los episodios que más sorprende en las memorias de Harry es que su padre no lo abrazó cuando le contó sobre el accidente automovilístico de su madre. De acuerdo con el príncipe, su padre nunca fue bueno expresando sus sentimientos.

William le sugirió casarse en una capilla de campo con Meghan

De acuerdo con BBC News, el príncipe Harry afirma que la familia real demoró en confirmar la fecha y el lugar de su boda con Meghan Markle y que cuando le preguntó a su hermano William sobre la posibilidad de casarse en la Catedral de St. Paul o en la Abadía de Westminster, este le dijo que no podría ser, porque ya habían sido usadas para su boda y la de su padre.

Tras esto, relata Harry, William le sugirió que sea en una capilla de campo cerca a Highgrove House. Finalmente, Harry y Meghan se casaron en St. George en el castillo de Windsor.

No había reconciliación con William y Carlos

El inicio del libro, de acuerdo con Hola!, relata cómo vivió Harry lo que sucedió luego del funeral del príncipe consorte Felipe de Edimburgo, en abril de 2021, en el que el príncipe voló hacia Reino Unido para asistir a la ceremonia. Meghan Markle, su esposa, estaba embarazada y no pudo viajar con él para asistir a las exequias. La situación era particularmente tensa: se cumplía un año desde que Harry y Meghan dejaron sus labores reales, pero incluso más, habían pasado solos tres semanas desde que se emitió la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey, donde habló de racismo y otras polémicas que involucraban a la familia real.

El principe Harry cuenta que tras el funeral de Felipe de Edimburgo, la familia real, incluyendo a sus primos y otros familiares, fueron al castillo de Windsor para almorzar. Es ahí donde sale a caminar junto a su padre, ahora Carlos III. rey de Inglaterra, y a su hermano, William, príncipe de Gales, por los jardines del Mausoleo Real en Forgmore House.

El pase se dio durante varios minutos, en el que el ahora rey y sus hijos hablaron de temas diversos, así como de historia de los familiares que estaban enterrados ahí.

De acuerdo con el libro, señala Hola!, el príncipe Harry recordó la sensación de caminar tras el ataúd de Diana de Gales, su madre, cuando combatió en el campo de batalla tras asimilarse al Ejército, así como los ataques de pánico que sufría cuando daba un discurso público.

Los reproches llegaron y con la mediación de Carlos, Harry creyó que las fricciones entre ellos se solucionarían. Sin embargo, nuevamente se volvió tensa la situación ya que se dio cuenta que ni su padre ni su hermano entendían las razones que lo llevaron a decidir alejarse de la familia real y tratar de buscar su futuro en América.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.