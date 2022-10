Ivan Petunin era mejor conocido como Walkie, nació en 1995 y se desarrolló como rapero. | Fuente: Instagram

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue teniendo pérdidas, pero esta vez en la industria musical. En las últimas horas, el rapero ruso Ivan Petunin se suicidó para no ir a la guerra. Antes de tomar esta decisión, el artista de 27 años se filmó y subió su video en redes sociales.

“Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal”, se le escuchó decir. “Me parece que, en los próximos días, la movilización parcial se convertirá en una movilización total”, continuó en alusión a que las autoridades de su país llamaron a un millón de hombres para reforzar sus tropas en Ucrania.

“Tengo dos brazos, dos piernas, dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora. No tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos. Perdónenme todos los que me quieren, pero a veces tus principios tienen que morir. Y el último de todos modos”, agregó Ivan Petunin.

Después de publicar su video de un poco más de un minuto, los medios locales confirmaron que el rapero ruso fue encontrado muerte en Krasnodar.

Ivan Petunin era mejor conocido como Walkie, nació en 1995 y se desarrolló como rapero. Inició en el mundo de la improvisación y en el 2018 lanzó su primer disco ‘Psíquico’.

Artistas reaccionan a la guerra entre Rusia y Ucrania

La “operación militar” de Rusia sobre Kiev, la capital de Ucrania ha hecho sonar las alarmas alrededor del mundo. Artistas de diferentes nacionalidades han recurrido a sus redes sociales, donde cuentan con millones de seguidores, para expresar su descontento con la situación actual. Tal es el caso del actor Mark Ruffalo o el escritor Stephen King, entre otros.

Santiago Segura

El español, director de la saga "Torrente", se manifestó a través de un extenso mensaje en Instagram, y se refirió a la incongruencia del ser humano que, a pesar de sus grandes avances científicos, continúa enfrascándose en guerras.

Mark Ruffalo

El actor que dio vida a Hulk en las películas de Marvel Studios, evitó apoyar una postura u otra, sino que expresó su preocupación por las personas inocentes que terminan atrapadas en medio de un conflicto armado.

Stephen King

El aclamado escritor de terror hizo pública su postura, a través de una analogía. Para él, el mundo no se debe quedar de brazos cruzados ante el ataque perpetrado por Rusia.

Rosa Montero

La escritora española también recurrió a las redes para realizar un pedido muy sensato: no echar leña al fuego con desinfirmación, uno de los grandes problemas de la era digital.

