'El señor de los cielos' comenzó a grabarse en el 2013 y desde ese momento, Fernanda Castillo y Rafael Amaya se conviertieron en grandes amigos. | Fuente: Twitter

Uno de los personajes que marcó la carrera Fernanda Castillo fue Mónica Robles en “El señor de los cielos”. Si bien comentó la satisfacción que le trajo este papel, contó la gran amistad que mantiene con Rafael Amaya, ‘Aurelio Casillas’ en la producción, tras el fin de la temporada 7.

Sin embargo, la actriz mexicana se sinceró sobre cómo su compañero fue consumiéndose por las adicciones que terminaron por alejarlo de las pantallas.

"Yo a Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque yo pude ver cómo la carga de trabajo y como que todo lo que había alrededor del personaje siento que lo fue afectando y yo lo he querido siempre mucho", dijo Fernanda Castillo en entrevista con Yordi Rosado.

Asimismo, resaltó que hubo un cambio entre Rafael Amaya del 2013 cuando comenzaron a grabar “El señor de los cielos” y él de unos años después.

"Cuando empezó, Rafa era el primero que llegaba ahí, se sabía sus textos y que estaba a full y siento que el problema que tuvo se lo fue comiendo y que yo no encontraba de repente ya en sus ojos como al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años. Me dolió ver que mi amigo no estaba bien”, finalizó.

Rafael Amaya confirmó la temporada 8 de "El señor de los cielos"

Rafael Amaya confirmó su regreso como Aurelio Casillas y Telemundo anunció que están realizando la octava temporada de “El señor de los cielos”. Como parte de las producciones que sorprenderán este año y en el 2023, la empresa dio a conocer sus estrenos.

Y justamente, una de ellas es la continuación de la historia del famoso capo mexicano. Tras su exitoso papel en la novela ‘Malverde: el santo patrón’, Amaya se pronunció sobre esta noticia:

“Estoy muy emocionado de regresar de la muerte. Ahora estoy viviendo un momento muy importante. ¡Arre!”, se le escucha decir. “Mi gente, la octava temporada de ‘El señor de los cielos’ está confirmada”, agregó.

La octava temporada de ‘El señor de los cielos’ no fue la única sorpresa de Telemundo, también anunció otras producciones como ‘El Conde’, que será protagonizado por Fernando Colunga.

