Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard, comentó que la actriz quiere apelar. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Amber Heard / MICHAEL REYNOLDS - Elaine Bredehoft / BRENDAN SMIALOWSKI

El 2 de junio, un día después del que el jurado del juicio que enfrentó a Johnny Depp con Amber Heard se pronunciara a favor del primero, la abogada de la actriz, Elaine Bredehoft, dio una entrevista con el programa “Today”, donde manifestó que Amber Heard quiere apelar el veredicto.

Cuando la conductora del programa, Savannah Guthrie, le preguntó a la abogada si su cliente quería apelar. “Absolutamente, y tiene excelentes fundamentos para hacerlo”, respondió Elaine Bredehoft.

La abogada también señaló que el jurado se ha sentido confundido a raíz de diferentes factores que sucedieron durante el juicio, como el hecho de que no se les mencione el juicio por difamación que enfrentó a Johnny Depp con el diario The Sun en el 2020, llevado a cabo en el Reino Unido, y que el actor perdió.

“Se permitieron una serie de cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y causaron confusión en el jurado. No se nos permitió contarles sobre el juicio del Reino Unido”, comentó Elaine Bredehoft.

EXCLUSIVE: Amber Heard's attorney tells @savannahguthrie the actor "absolutely" plans to appeal. pic.twitter.com/DRGjNBqzdy — TODAY (@TODAYshow) June 2, 2022

Otros factores: las redes sociales y la televisación del juicio

Para la abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, la decisión del jurado a favor de Johnny Depp habría estado influenciada por dos factores decisivos: las redes sociales y la televisación del proceso.

Si bien los miembros del jurado no debían exponerse a redes sociales, la abogada señaló que era inevitable que se vieran expuestos a comentarios sobre el proceso en sus hogares.

“Iban [los miembros del jurado] a casa todas las noches. Ellos tienen familias. Sus familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de diez días en el medio, debido a la conferencia judicial. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso [redes sociales]”, expresó la abogada.

El segundo factor señalado por Elaine Bredehoft fue la televisación del juicio, que se podía ver tanto a través de la televisión local, como mediante YouTube y otras plataformas.

“Fue horrible. Fue muy, muy desequilibrado. Yo estuve en contra de las cámaras en la sala del tribunal, y dejé constancia de eso y argumenté en contra debido a la naturaleza delicada de esto. Lo convirtió en un zoológico”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.