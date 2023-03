Elizabeth Olsen habla sobre “Agatha: Coven of Chaos”, el spin- off de “WandaVision” | Fuente: Disney+

El regreso de Elizabeth Olsen y su personaje de Wanda Maximoff, la ahora llamada Bruja Escarlata, al Universo Marvel, luego de su participación en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es uno de los más esperados para todos los fanáticos de los superhéroes.

En 2024, una de las apuestas de Marvel es Agatha: Coven of Chaos, el spin-off derivado de WandaVision, la serie que protagonizó junto a Paul Betany y que fue el punto de inicio para los proyectos televisivos de Marvel en el streaming.

Durante el evento South by Southwest, el medio Deadline le consultó a Olsen sobre el futuro de su personaje en la pantalla chica, específicamente en el nuevo proyecto proveniente de la serie estrenada en 2021 en Disney+.

“Nunca sé cómo responder a estas preguntas. Creo que volveré”, dijo escuetamente Olsen.

Luego de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el futuro de su personaje, la poderosa Bruja Escarlata, es aún un poco incierto. ¿Habrá sobrevivido al destruir el Darkhold? ¿Será la clave para detener a Kang el conquistador, el nuevo peligro de la fase 5 del Universo Marvel? Aún falta un poco para conocer qué pasará con este personaje.

Sobre Agatha: Coven of Chaos

La malvada bruja Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, será la estrella de un spin-off que ya se encuentra en desarrollo por parte de Marvel Studios y la plataforma Disney+.

Además de Kathryn Hahn y Emma Caulfield, Agatha: Coven of Chaos también recupera otros nombres de WandaVision, la primera serie de Marvel que vio la luz en Disney+.

Es el caso de la guionista Jac Schaeffer, quien también trabaja en una serie centrada en Vision, Vision Quest, que estará protagonizada por Paul Bettany.

WandaVision, como se recuerda, nos llevó de vuelta al universo Marvel tras un largo tiempo sin películas de superhéroes por el cierre de los cines durante la pandemia. Se trató de la primera serie televisiva de la franquicia que seguía de cerca a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, y su nueva vida en un vecindario de los suburbios junto a su pareja, el androide Vision.

