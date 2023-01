Elsa Pataky y Chris Hemsworth se casaron en secretoel 25 de diciembre de 2010, en una playa paradisiaca de Indonesia. | Fuente: Instagram

Después de que se enteró que tiene gran disposición de padecer de Alzheimer, Chris Hemsworth se retiró de la actuación temporalmente para dedicarse a tiempo completo a su familia. Sin embargo, su esposa Elsa Pataky tuvo la gran idea de disfrazarse de anciana para que el actor tenga un recuerdo de ella de cómo sería su vejez.

En el capítulo seis de la serie ‘Sin Límites’, la también actriz pasó horas en la sala de maquillaje para verse como una mujer de 87 años. "No estoy segura de querer que Chris me vea así", se le escucha decir a la producción.

Al ver a su esposa, Chris Hemsworth no pudo contener la emoción y reveló que, aun siendo una octogenaria, Elsa Pataky seguía viéndose hermosa. Esta escena terminó con un baile romántico y ha conmovido a los millones de espectadores de Disney+.

"Es un momento que recordaremos siempre. Fue tan profundo, tan inesperado, me sentí segura, fue tan bonito. Quiero vivir esos años contigo, necesitamos esos recuerdos", agregó la actriz. Asimismo, resaltó que esto le va a servir al artista para que pueda enfrentarse a la vejez y al pánico del paso del tiempo.

"Creo que lo que es bastante confrontador es acercarme a esa edad por mi cuenta. Lo que hace que sea menos aterrador es tener a alguien con quien experimentarlo, tener personas que amas a tu alrededor me hacen sentir mucho más receptivo", agregó Chris Hemsworth quien permanecerá lejos de la industria del cine para crear muchos recuerdos con su familia.

"Mi mayor temor es olvidarme de mi esposa y de mis hijos"

Tras protagonizar la serie documental ‘Sin Límites’, Chris Hemsworth reveló que tiene mayor riesgo de sufrir Alzheimer. El actor se sometió a un riguroso examen genético donde tomaron muestras del ADN de su madre y de su padre.

Después de los análisis, se quedó impactado con la noticia que le dieron los médicos y, por ese motivo, anunció que tiene temor por el deterioro que podría causar esta enfermedad en su cuerpo, además aseguró que su “memoria está empeorando”.

“Me hicieron análisis de sangre y un montón de pruebas. La idea era explicarme los resultados frente a la cámara y hablar sobre cómo se podía mejorar. Petter Attia, que es el médico y quien supervisa gran parte del programa, llamó a Darren Aronofsky (el creador del documental) y le dijo: ‘No quiero decirle esto a la cámara. Necesitamos tener una conversación fuera para saber si quiere que esto esté en el programa’. Fue bastante impactante”, dijo Chris Hemsworth para Vanity Fair.

Los médicos descubrieron que su ADN tiene grandes posibilidades de padecer Alzheimer en un futuro. El abuelo del actor había sido diagnosticado de este mal en una etapa avanzada por lo que el artista sabía que podía tener el gen.

“La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado, mi esposa o hijos... es probablemente mi mayor temor”. A los pequeños, India Rose (10), Sasha (8) y Tristan (8), todavía no les ha dicho nada porque “no creo que puedan entenderlo, no es como si me hubieran dado una fecha de muerte y fuera en unos meses”.

