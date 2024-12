Estrella de 'Oppenheimer' se declara persona trans masculina y no binaria: "Sus amigos lo llamarán 'Nick'"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emma Dumont, ahora Nick Dumont, sorprendió a todos sus seguidores al mostrar su nueva identidad —y apariencia— ante el mundo. Según la declaración de uno de sus representantes a TMZ, la actriz que interpretó al personaje de Jackie Oppenheimer en la exitosa película Oppenheimer, de Christopher Nolan, se declaró una persona trans masculina y no binaria.

"Ella ahora se identifica como una persona trans, masculina y no binaria. Su nombre laboral seguirá siendo Emma Dumont, pero sus amigos y familiares lo llamarán Nick", señaló el mánager al portal estadounidense especializado en celebridades.

Esta afirmación del representante se da luego de que la propia actriz estadounidense de 30 años cambiara los pronombres de su cuenta oficial de Instagram a ‘Ellos/Ellas’ en lugar de ‘Ella/su’. Del mismo modo, varió su nombre en la red social a ‘Nick Dumont’, mientras que su nombre de usuario sigue siendo Emma Dumont.

“Emma ha publicado varias veces en las últimas semanas, publicando selfies y otras fotos en varias publicaciones, aunque nunca abordó realmente su reciente salida del armario”, precisó TMZ.

En los últimos posts, Emma Dumont se luce con el cabello corto usando polos sueltos, jeans y pantalones vaqueros, chaquetas y zapatillas deportivas y mostrando un claro cambio en su imagen.

Emma Dumont interpretó a Jackie Oppenheimer en la exitosa película Oppenheimer. | Fuente: Universal Pictures

¿Quién es Emma Dumont, ahora llamada Nick Dumont?

Emma Dumont, o Nick Dumont, nació con el nombre de Emma Noelle Roberts. Es una actriz, modelo y bailarina estadounidense, quien ha alcanzado reconocimiento en la televisión por su papel de Melanie Segal en la serie Bunheads, de ABC.

Del mismo modo, Dumont interpretó a Emma Karn en la serie de NBC, Aquarius. Además, fue protagonista en la serie The Gifted interpretando a Lorna Dane o 'Polaris'.

En los últimos años se destacó en el cine con la película de terror Wrong Turn, del director Mike P. Nelson. Sin embargo, su papel más mediático fue en la icónica película Oppenheimer actuando al lado de Cillian Murphy con el papel de Jackie Oppenheimer, cuñada de J. Robert Oppenheimer.

En la industria del modelaje, Nick Dumont ganó el concurso VA Modelo de la revista V en 2010 y apareció en la edición de marzo de la mencionada revista ese mismo año. Posteriormente, consiguió un contrato para modelar con Ford Models.

Emma Dumont es una reconocida actriz, modelo y bailarina estadounidense. | Fuente: Instagram (emmadumont)

¿Qué dijo Emma Dumont sobre su carrera en la actuación?

Emma Dumont contó cómo empezó su gusto por la actuación. En una entrevista con Issue Magazine, la actriz dio detalles de su gusto por estar delante de las cámaras y su faceta en la industria del entretenimiento.

"No sé si alguna vez decidí ser actor. De alguna manera me dediqué a trabajar en la pantalla. Pero siempre me gustó el teatro y siempre supe que quería ser actor porque me encanta hacer reír a la gente. Necesito mucha atención. Digamos eso", manifestó el 2018.

Seguidamente, Dumont señaló: "Es un estilo de vida que realmente tienes que elegir y que realmente tienes que desear porque renuncias a muchas cosas: a tu familia, a tus amigos, y viajas mucho. Pero es realmente gratificante porque estás haciendo cosas que, con suerte, significan algo para ti y pueden cambiar la vida de las personas".

Emma Dumont ahora se llamará Nick Dumont para sus familiares y amigos, confirmó su representante.Fuente: Instagram (emmadumont)

