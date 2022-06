Dani Hampson y Tom Mann había pospuesto su boda en septiembre de 2020 debido a la pandemia del coronavirus. | Fuente: Instagram / Tom Mann

Iba a ser una fecha de celebración, pero se convirtió en una de luto. A través de sus redes sociales, el cantante Tom Mann, quien audicionó para el programa "X Factor" en 2014, anunció que su prometida Dani Hampson había fallecido a los 34 años el día de su boda, el pasado 18 de junio.

Fue desde su cuenta de Instagram que el miembro fundador de la banda Stereo Kicks compartió la triste noticia de la muerte de su novia, con una imagen a blanco en que aparece ella junto a Bowie, el bebé en común que tuvieron durante su relación sentimental.

"No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero mi querida Dani —mi mejor amiga, mi todo y más, el amor de mi vida— falleció en las primeras horas del sábado por la mañana", escribió el artista británico en la leyenda de su publicación.

"El que se suponía sería el día más feliz de nuestras vidas terminó en un irreversible corazón roto. Siento que he llorado un océano. Nunca llegamos al altar; ni dijimos nuestros votos, ni bailamos nuestro primer baile, pero sé que sabes que eras mi mundo entero y lo mejor que jamás me sucedió, Danielle", expresó Tom Mann.

La promesa de Tom Mann a Dani Hampson

Como una muestra del amor "incondicional" que sintió por Danielle Hampson, Tom Mann prometió que desde ahora utilizará su anillo de bodas. Ambos, según las redes del cantante de 28 años, empezaron su relación sentimental hace más de diez años.

De momento, el intérprete de "Love Me So" se encuentra lleno de incertidumbre. "Estoy completamente destrozado tratando de procesar esto y, sinceramente, no sé hacia dónde seguir desde aquí, pero sé que necesito usar toda la fuerza que pueda reunir para nuestro pequeño niño", afirmó.

"Te prometo que haré todo lo posible para criar a Bowie de la manera que siempre quisimos. Te prometo que él sabrá lo increíble que era su mamá. Te prometo hacerte sentir muy orgullosa", agregó en una emotiva despedida que se ha llenado de comentarios de apoyo.

Precisamente, en dichos mensajes, Mann tratará de "encontrar paz". "Pero ahora mismo estoy de duelo y lo estaré por mucho, mucho tiempo. Mi querida Dani, la luz más brillante en cualquier habitación, mi mundo no es más que oscuridad sin ti. Te extrañaré por siempre", concluyó.

Como se recuerda, en septiembre de 2020, Tom Mann y Dani Hampson debieron suspender su boda debido a la pandemia de la COVID-19. El cantante alcanzó fama tras presentarse como solista en el programa "X Factor".

