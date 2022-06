Lautaro René Coronel, ​​conocido artísticamente como El Noba, fue un cantante argentino de cumbia. | Fuente: Instagram

El cantante argentino Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, falleció el viernes a los 25 años después de sufrir un terrible accidente en moto. El artista fue llevado de emergencia al hospital de Alta Complejidad Red El Cruce, sin embargo, tras estar internado durante 10 días, no logró salvarse.

“Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución desde 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor”, reza el comunicado del nosocomio.

Después del fallecimiento de El Noba, la policía argentina reveló que está investigando el hecho ya que, al revisar las cámaras del lugar donde sucedió al accidente, un Peugeot 208 se cruzó con la moto del músico.

El artista que es conocido por hacer canciones a las que se llamó ‘cumbia 420’ era fanático de las motos y, antes de ingresar al mundo musical, trabajó en construcción.

¿Quién es El Noba?

Lautaro Coronel fue hijo de una familia de albañiles, sin embargo, durante la pandemia, su vida dio un giro de 180° ya que se encontró con la música. Siendo conocido como El Noba, el argentino inició en la industria con ‘Tamo Chelo’, su primer hit.

“Hoy estoy jugando en las grandes ligas con gente que nunca imaginé. Yo trato de influir a la gente de que se puede mejorar. Mi sueño es tener una casa propia, levantarme y llevar a mi hija a la escuela. Quiero lo mejor para ella”, dijo en una entrevista pasada.

Compartía la ‘cumbia 420’ con L-Gante, uno de los más conocidos de su país, con quien mantenía una gran amistad. Aparte de la música, El Noba era fanático del fútbol.

Uno de sus tatuajes decía “La banda de Varela” y de chico formó parte de la barra brava, pero según su familia, no estuvo en malos pasos.

