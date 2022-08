El salsero boricua Tito Cruz murió a los 73 años. | Fuente: Twitter

El cantante puertorriqueño Ernesto 'Tito' Cruz falleció este jueves a los 73 años. La noticia de su deceso fue confirmada por su representante José González, quien lamentó la pérdida de este referente de la salsa de su país en un corto mensaje reproducido por medios de Puerto Rico.

"Es con gran pesar que recibo la noticia del fallecimiento de una gloria de la música de nuestro Puerto Rico. Descansa en paz, amigo, que muchos recuerdos tengo de mi niñez cuando tú nos aconsejabas y hacías chistes a todos. Hoy vas a morar con el Señor y solo pido fortalezas para la familia y todos los que hoy sentimos tu partida. Descansa en paz, Tito Cruz", indicó.

Cruz, nacido en 1949, en Arecibo (Puerto Rico), murió tras luchar contra un cáncer agresivo, de acuerdo con reportes de la prensa boricua. En vida, alcanzó fama tras formar parte de la orquesta Apollo Sound, que fundó el percusionista Roberto Roena, también fallecido en septiembre de 2021.

De todos los temas que interpretó a lo largo de su trayectoria, el más famoso fue "Guaguancó del adiós", un himno de la salsa que dice en sus letras: "Con lágrimas no se curan heridas / Opino que no se debe llorar / La mente que no se dé por destruida / Nació para legislar, para pensar...".

Con tristeza despedimos a Tito Cruz, gran cantante que nos dejó está gran interpretación para la historia.



Roberto Roena - Guaguancó del Adiós



Año: 1978

Álbum: El Progreso

Compositor: Tite Curet Alonso

Arreglos: Julio Gunda Merced

Vocalista: Tito Cruz



Guaguancó del Adiós 🎙️ pic.twitter.com/Tn8Y5dbge9 — Tiempos de Salsa (@TiemposDeSalsa) August 11, 2022

La salsa de luto por Tito Cruz

En 1972, Tito Cruz ingresó a Apollo Sound como reemplazo de Piro Mantilla, quien fuera el cantante original de la agrupación. Su voz no tardó en volverse un sello de la orquesta, pero tan solo dos años después decidió abandonar la música para dedicarse al béisbol, deporte del que era un aficionado.

A lo largo de su periodo, canciones como "Que se sepa", "Con los pobres estoy", "Las brisas de mi Borinquen", entre otras, se convirtieron en clásicos del género. Por eso, cuando volvió a la salsa en 1977, lo hizo para ofrecer temas en estado de gracia.

Quedaron en la memoria de más de una generación sus éxitos "Nadie sabe", "Lo que Dios me dio", "Algún día será", "Son de madrugada", "Regaño al corazón", "Se esconde porque me debe" y el mencionado sencillo "Guaguancó del adiós".

Tras su partida, algunas salseros se han pronunciado. Sammy 'El Rolo' González, por ejemplo, dijo al diario El Heraldo: "Hoy se me fue otro de mis hermanos de la música y de la vida, el gran Tito Cruz. Fuimos compañeros en el Apollo Sound del año 1973 al 1975 y luego de esos años viajamos el mundo. Tito fue un gran cantante y nos dejó grandes éxitos".

Desde redes sociales, el percusionista Luisito Figueroa, director de la orquesta Abran Paso, publicó un post en el que decía: "Otra triste partida a la orquesta celestial. Hasta siempre Tito Cruz". Mientras, el vocalista Carlitos Ramírez escribió: "Descanso eterno para otro de los grandes, qué dolor, perdimos a Tito Cruz".

