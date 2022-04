Frankie Ruiz Jr., hijo del recordado salsero Frankie Ruiz, confesó que Perú formará parte de esta serie que está planeando realizar. | Fuente: Twitter

El gran salsero Frankie Ruiz tendrá su serie biográfica, según su hijo Frankie Ruiz Jr., quien aseguró que Perú formará parte de la producción, ya que el recordado artista vino a nuestro país en reiteradas ocasiones.

"Estamos en negociaciones con unas compañías, quiero decir que eso va a pasar muy pronto, pero no sé cuándo. Si se puede hacer una miniserie, el Callao siempre va a ser parte de eso", confesó.

Asimismo, Frankie Ruiz Jr. pidió a los seguidores de su padre que no lo comparen con él ya que solo quiere continuar con su legado:

"No estoy imitando a mi papá porque él es inimitable. Hay mucha gente que hablará cosas negativas, me dicen que siga adelante. Dios y mi padre saben que estoy haciendo lo mejor para sus fanáticos que ahora son míos. Quiero poner una semilla y plantarla para que la gente de la salsa sepa que hice algo en la música no imitando a mi papá porque es inimitable", dijo para El Popular.

El desafío (o la sombra) de Frankie Ruiz

Un recuerdo de su padre permanece en la memoria de Frankie Ruiz Jr.: El 'Papá de la salsa' está en short y sin camisa, calzado con unas zapatillas Fila, cocinando unas chuletas en la parrilla y arroz con gandules, o jugando con él "a la pelota" o en la piscina. "Cuando llegaba de gira, 'La china', mi madre, le decía: 'Yo sé que eres cantante, pero cuando estás en la casa eres padre. Y se bajaba del set el artista y era José Antonio, padre, esposo. Lo extraño mucho todavía, me hace mucha falta", relató.

Tras su muerte, la economía familiar que heredó Judith Ruiz y sus hijos sufrió cambios. "De tener casa en Miami, un apartamento en Puerto Rico y otro en Nueva York, mi mamá necesitaba vender eso, porque mi padre era la persona que hacía los chavos, dinero grande. Tenemos todavía la casa en Miami y mi mamá se puso las pilas: 'Soy papá y madre ahora'. Y trabajó mucho para nosotros", sostuvo el menor de los Ruiz a RPP Noticias en agosto de 2021.

Es su familia, precisamente, uno de los motores que ponen en marcha la carrera de Frankie Ruiz Jr., quien ve en el legado de su padre "una sombra y una motivación". "Estoy orgulloso de ser el hijo de Frankie Ruiz, pero los zapatos son bien grandes y cuando me trepo en esa tarima, estoy representando a mi padre de principio a final. Se me hace difícil, pero ya me acostumbré a seguir adelante", opinó.

Conciente de que el público asiste a sus conciertos para atestiguar si canta como el intérprete de 'Lo dudo', si baila o sonea como él, o si tiene su mismo timbre de voz, Frankie Ruiz Jr. busca que el público conozca también su cosecha personal. Y hacia ese norte apunta actualmente, con su primer proyecto discográfico que prepara junto a Diego Galé y en el que no faltará un homenaje a su papá.

