Conoce cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, también detalles sobre su familia y cómo pasó de vivir en la humildad a una mansión. | Fuente: Composición

Hace unos días se estrenó la serie sobre la vida de Georgina Rodríguez en Netflix, la actual pareja de Cristiano Ronaldo, y su entorno ha generado mucha curiosidad ya que la misma empresaria confesó que conocer al astro del fútbol portugués “cambió su vida por completo”.

Desde el lanzamiento de este proyecto ‘Soy Georgina’, conoce detalles de cómo se conoció con CR7, su familia, cómo despegó a la fama, y mucho más.

Su dura vida familiar

Georgina Rodríguez nació en Argentina a pesar de que su familia es de Murcia, al sureste de España. Sin embargo, su padre tomó la decisión de viajar a Buenos Aires para poder trabajar y fue ahí donde ella y su hermana Ivana nacieron con la nacionalidad albiceleste.

El acercamiento entre Georgina y sus padres fue duro ya que, a medida que pasaba el tiempo, había más altibajos y la distancia entre ellos se hacía más grande. No obstante, la modelo se encargó de desmentir a los tabloides quienes aseguraron que había una mala relación.

“Las acusaciones no son ciertas y, además, hacen daño a nuestra familia. Tenemos una relación magnífica, muy estrecha de amor infinito con nuestros padres”. Su papá falleció en el 2019 tras un derrame cerebral en Buenos Aires.

Trabajó desde muy joven

Por la situación económica que vivía, Georgina Rodríguez trabajó desde joven para llevar dinero a casa. Fue mesera en Jaca, municipio de España, niñera en Inglaterra y más. Pero tras mudarse a España, consiguió un puesto como asistente en un local de Gucci.

Fue aquí donde su vida cambió por completo ya que inesperadamente, Cristiano Ronaldo visitó esta tienda.

Así conoció a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez conoció a CR7 a fines de 2016. “El día que conocí a Cristiano voy a trabajar, llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago y dije: ‘Pero oye, ¿qué me pasa?’. Días después, nos volvimos a ver en el evento de otra marca. Fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi entorno de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos, fue un momento de ‘clic’”.

Después de varias salidas, mantuvieron su relación en secreto, sin embargo, no pudo ser posible ya que un paparazzi los captó paseando por Disney París. Ya siendo público su romance, Rodríguez habló sobre ello.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en el 2016 y actualmente tienen 6 hijos. | Fuente: Twitter

Una familia con CR7

La modelo Georgina Rodríguez nunca ocultó su humildad frente a Cristiano Ronaldo, pero confesó que sí le fue difícil asimilar tanta riqueza. “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”, dijo.

Además, lo que más llamó la atención del futbolista fue la relación que Georgina con su primer hijo. Esa familiaridad es lo que buscaba el deportista y lo encontró con la argentina. La pareja también tiene a Mateo y Eva, niños que nacieron de un vientre subrogado y a su primera hija en común, Alana.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, agregó.

Georgina Rodríguez y su éxito laboral

Tras ser pareja de Cristiano Ronaldo, el trabajo llegó como un diluvio. Luego de firmar su contrato con la agencia UNO Models en el 2017, realizó fotos para Grazia, Men’s Health, Glamorous y Yamamay, además fue embajadora de los bikinis Pretty Little Things y posó para Vogue y La Gazzetta dello Sport.

Asimismo, ha sido anfitriona en la MTV Europe Music Awards (2019), Festival de la Canción de San Remo (2020) y fue celebridad en el Festival Internacional de Cine de Venecia y en el Festival de Cannes en 2021.

Gracias a su compromiso con la Fundación Nuevo Futuro, que se encarga de luchar por los niños y jóvenes en situación vulnerable, recibió el premio Starlite Gala 2021. La vida de Georgina Rodríguez cambió radicalmente y, tras los mensajes de odio de su familia y la intimidación que recibe en redes sociales, la modelo hace oídos sordos.

“He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo. Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy, y gracias a él, me siento aún mejor. Por ejemplo, al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, es Cristiano Ronaldo, al fin y al cabo. Pero luego todo cambió. Él es mi inspiración”.

