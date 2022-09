La modelo Gisele Bündchen y Tom Brady viven separados, según medios. | Fuente: AFP

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen y la estrella del fútbol americano Tom Brady, casados desde 2009, viven actualmente separados y afrontan una situación sentimental difícil, según la cadena estadounidense CNN.

Brady es siete veces campeón de la Super Bowl, la liga americana de fútbol (NFL) y actualmente juega para los Tampa Bay Buccaneers, y Bündchen es una reconocida modelo y actriz.

Ambos están atravesando una "crisis matrimonial", según explicó una fuente cercana a la pareja a CNN. Los dos actualmente “viven separados”, precisó otra fuente consultada por la cadena.

Brady, de 45 años, se había retirado de la NFL el pasado mes de febrero, pero luego reconsideró esa decisión y volvió al terreno de juego tras tomarse un pequeño descanso.



La revelación de Bündchen

En una entrevista con la revista Elle publicada esta semana, Gisele Bündchen, de 42 años, confirmó que sentía "preocupación" sobre el regreso de su esposo a los campos deportivos después de retirarse inicialmente.

“Este es un deporte muy violento, y tengo a mis (dos) hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, dijo la modelo a la publicación.

"Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, en última instancia, creo que todo el mundo tiene que tomar una decisión que le funcione. Él también tiene que perseguir aquello que le llena", señaló la modelo.

También reconoció a la publicación que "ahora que sus hijos son mayores, está lista para comenzar a escalar montañas nuevamente", lo que parece indicar que la modelo quiere retomar su profesión.

"Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora va a ser mi turno”, subrayó a ELLE.

(Con información de EFE)

Gisele Bündchen confiesa que nunca le gustó ser modelo

Gisele Bündchen, reconocida supermodelo brasileña, confesó que nunca se sintió cómoda en la industria de la moda. En una entrevista con la revista Vogue, ella confesó que no se siente como una modelo.

“No soy modelo. El modelaje es mi trabajo, es una carrera que he tenido”, reveló Bündchen. “Me permitió ver el mundo y me pagaban muy bien, pero nunca fue mi identidad”, agregó, para sorpresa de muchos.

“Soy de cáncer, al pequeño cangrejo le gusta su casa, su santuario, todo lo que es acogedor”, explicó la modelo que durante 14 años consecutivos fue la mejor pagada del mundo. “Yo era un pez fuera del agua en la industria de la moda. Siempre pensaba “Voy hago mi trabajo y regreso enseguida a casa””, comentó.

Gisele Bündchen ingresó al mundo de la moda a fines de los años 90, cuando el prestigioso diseñador Alexander McQueen la eligió para desfilar en su show primavera-verano de 1998. Luego de su debut, ascendió rápidamente hasta convertirse en la modelo del momento.

