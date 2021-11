Tony Succar compite por su primer Grammy en la gala 2022 por su disco "Live in Perú". | Fuente: Latina

Un orgullo para todos los peruanos. El músico peruano Tony Succar recibió su primera nominación a los Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical por su disco "Live in Peru", grabado en concierto. Junto a él, artistas como Rubén Blades, El Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa y Aymée Nuviola también están nominados.

Esta es la primera vez que Succar es nominado a los Premios Grammy: anterioremente, ha sido ganador de dos premios de los Grammy Latino, la versión para música en español y brasileño de los prestigiosos premios.

"Live in Peru" compite con “Salswing” de Rubén Blades, “En cuarentena” de El Gran Combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

"LIVE IN PERU"

Este disco tiene a Tony Succar en un concierto en el Teatro Nacional en febrero de 2020, con temas de versiones de “Billie Jean”, “A puro dolor”, “Uptown Funk”, entre otros. El concierto tuvo a reconocidos artistas de la música latina como Jean Rodríguez, Ángel López, Debi Nova, Gianmarco, Grupo 5, Daniela Darcourt y César Vega.

“Live in Peru” cuenta con 19 canciones, grabadas 100% en vivo, y con éxitos de Tony Succar como "Más de mí", así como sus arreglos de pop latino de temas de Michael Jackson como "Billie Jean", "Smooth Criminal" y "Man in the Mirror".

