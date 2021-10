Ellen Pompeo revela que no dejará la actuación después de "Grey's Anatomy", serie en la que ha dado vida a Meredith Grey por 17 temporadas. | Fuente: ABC

¿Qué le depara el futuro a Ellen Pompeo después de “Grey's Anatomy”? Desde 2005, la actriz ha dado vida a la doctora Meredith Grey por 17 temporadas, y en esta última se especula un posible final definitivo para el drama médico que se convirtió en una de las producciones de televisión más importantes de este siglo.

“Probablemente no haría películas. No tengo una carrera de cine”, confesó la estrella en conversación con el programa Audacy Check In. Sin embargo, Pompeo se muestra firme ante la posibilidad de continuar actuando en la televisión y tiene un gran interés en participar en algún proyecto de plataformas digitales.

“Antes, estar en una cadena [de TV] durante tanto tiempo, literalmente estaba condenada”, recuerda la protagonista de “Grey's Anatomy”. “Ese definitivamente ya no es el caso, por lo que probablemente no haría películas en sí, pero probablemente haría algo de televisión por streaming”.

Ellen Pompeo evitó brindar detalles sobre qué tipo de producciones para el streaming estaría interesada en protagonizar, pero asegura que “está desarrollando algo actualmente” y agrega: “Veremos si está hecho para ver la luz del día”. Por otro lado, no aclaró cuándo comenzaría esa nueva etapa desde que no está claro si esa temporada será la última de la serie.

Desde el 2005, Ellen Pompeo protagoniza el drama médico televisivo "Grey's Anatomy". | Fuente: ABC

'Grey's Anatomy' estrena su temporada 18

La temporada 18 de “Grey’s Anatomy” comenzó a emitirse a finales de septiembre y su transmisión continuará hasta 2022. Se especula que esta entrega sería el capítulo final de la historia centrada en médicos y residentes de un hospital en Estados Unidos, pero la cadena ABC aún no ha confirmado esta información.

Con Ellen Pompeo de vuelta en el protagónico, el elenco de la nueva entrega está conformado por Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, entre otros. Además, Kate Walsh marcará su regreso con el rol de la Dra. Addison Forbes Montgomery.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.