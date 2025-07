‘Harry Potter’: Nick Frost se convierte en Hagrid en un nuevo adelanto de la serie de HBO

‘Los Best Sellers’

En esta edición de Letras en el Tiempo analizamos algunos de los libros más vendidos de la historia, asi como las causas que los llevaron a ser top de ventas. Empezamos con Charles Dickens que no solo fue un top de ventas sino que impulsó leyes para que se respetaran los derechos de autor. Luego hablamos de el fenómeno de ‘El infinito en un Junco"; ka irrupción de ‘Harry Potter’ y la literatura juvenil ‘Crepúsculo’. No podemos dejar de mencionar los libros reconocidos a través de la historia: ‘La Biblia’; ‘El Quijote’. En la entrevista de la semana conversamos con Verónica Ramírez qur nos cuenta todos los detalles de su última publicación ‘Casi todo desaparece’. El crítico literario Julio Zavala recomienda: ‘Cuando muera el sol y otros cuentos urbanos’, de Luis Contreras Chipana; ‘Manual de supervivencia para hijas de los 90´s’, de María Font; ‘Negra, esclava y peligrosa’, de Celmira Aguilar Para la música elegimos algunas de las canciones más escuchadas de la historia en las voces de: ‘Let it be", Aretha Franklin; ‘Creep’, Kina Grannis; ‘No woman no cry’, Nina Simone; ‘Material girl’, Cassandra Beck; ‘Smells like teen spirit’, Patti Smith; ‘Billie jean’, The civil wars. Escúchalo en la sección podcast de rpp.pe, o en Spotify.